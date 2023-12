„Cool“ kommentieren die drei jungen Frauen den großen Spendenscheck, der auf dem Tisch im Jugendhaus Tettnang liegt: 1750 Euro steht darauf, als Verwendungszweck „Weihnachtswunsch: Sommernachtstraum“ und als Spender Medizin Campus Bodensee (MCB).

Zugunsten eines guten Zwecks haben die Mitarbeitenden des MCB, zu dem neben der Klinik Tettnang auch das Klinikum Friedrichshafen gehört, auf persönliche Weihnachtsgeschenke verzichtet. Das Spatzennest Tettnang hatte die Idee, die diesjährige Weihnachtsspende dem Jugendhaus zukommen zu lassen. „Einmal pro Jahr versucht das Jugendhaus, für eine kleine Gruppe eine Freizeit zu organisieren“, weiß Spatzennest-Vorstandssprecherin Annett Langer. Dafür soll das Geld sein und für das „große Weihnachtsessen im Jugendhaus“. Der Eigenanteil von zwei Euro ist auch nicht für alle Jugendlichen selbstverständlich stemmbar.

Rund 100 Jugendliche zwischen zehn und 27 Jahren gehören zu „unserer Stammkundschaft“, erzählt Jugendhaus-Leiter Thomas Psenner. Die zahlreichen Veranstaltungen, Filmnacht, Konzerte, der Proberaum - alle Angebot der offenen Jugendarbeit sind freiwillig und werden nicht nur von Jugendlichen aus dem Tettnanger Stadtzentrum genutzt.

Wohin die Reise im Sommer 2024 gehen wird, ist noch nicht klar. Das Menü für das Weihnachtessen steht aber und die 16-jährige Nici, die es gemeinsam mit Thomas Psenner kochen wird, verrät zwei der drei Gänge: „Zwetschkenknödel und Schnitzel mit Pommes“.

Auch die Tafel Friedrichshafen erhielt eine Weihnachtssachspende vom MCB, wie es in der Pressemitteilung heißt. Hygieneartikel im Wert von 3250 Euro wurden an den Häfler Tafelladen in der dritten Adventwoche übergeben und füllten dort für kurze Zeit die Regale.