Weihnachtskonzert des MGTT in St. Gallus

Kurz vor Weihnachten, am Mittwoch, 20. Dezember, um 19 Uhr in der St.Gallus-Kirche in Tettnang findet das Weihnachtskonzert des Montfort-Gymnasiums Tettnang statt. Chöre und Kammerorchester möchten das Publikum verzaubern. Versprochen wird ein abwechslungsreiches Programm mit modernen und traditionellen Stücken, das musikalisch auf die Festtage einstimmt. Es treten zahlreiche Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge des Montfort-Gymnasiums und der Musikschule auf. Auch der Elch (Eltern-Lehrer-Chor) ist mit dabei.