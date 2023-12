Welch ein erhebender Moment, wenn beim Weihnachtskonzert des Montfort-Gymnasiums rund hundert junge Stimmen von der Orgelempore herunter Gott preisen: „Rejoice in the Lord always“ - freuet euch im Herrn allezeit. Eindringlich strömte zuvor, von der Orgel begleitet, der Chor „Denn die Herrlichkeit Gottes des Herrn wird offenbaret“ aus Händels „Messias“ in den Kirchenraum, wieder und wieder kam die freudige Botschaft: „Alle Völker werden es sehen“.

Randvoll war St. Gallus am Mittwochabend mit erwartungsvollen Zuhörern, dabei war es gar nicht selbstverständlich, dass das traditionelle Weihnachtkonzert mit allen Chören und dem gemeinsamen Kammerorchester von Montfort-Gymnasium und Musikschule im gewohnten Umfang stattfinden konnte. Denn zwei Wochen zuvor musste Joachim Trost absagen und am Sonntag auch noch die Kollegin Veronika Lau.

Schulleiter zeigt sich beeindruckt

Mutig nahmen die verbliebenen Musiklehrer Patrick und Susanne Brugger die Herausforderung an. Während Susanne Brugger den Chor der fünften Klassen, den Chor der Klassen sechs und sieben und den Eltern-Lehrer-Chor „ELCH“ dirigierte, saß ihr Mann am Klavier. Und während sie auf der Empore den großen Chor dirigierte, saß er an der Orgel.

Patrick Brugger seinerseits dirigierte das Kammerorchester, dem Joachim Trost beim Wochenende in Ochsenhausen einen letzten Schliff mitgegeben hatte, sowie Trosts großen Chor im Chorraum, bei dem Ingrid Trost an der Truhenorgel begleitete. Dank dieses enormen Einsatzes konnte das Gymnasium zur Begeisterung der Zuhörer wieder die ganze Bandbreite und das hohe Niveau seiner von der Leidenschaft für die Musik getragenen musikalischen Förderung zeigen.

Auch Schulleiter Timon Binder zeigte sich in seiner Begrüßung beeindruckt, wie viel die Kollegen leisten und wie viele Schülerinnen und Schüler mitmachen. Von den 121 Fünftklässlern seien fast alle dabei, „sofern sie nicht krank sind“, merkte er an.

Anspruchsvolle Darbietungen von allen Beteiligten

In fünf Reihen standen die Fünfer übereinander und sangen feierlich mit Georg Friedrich Händel von der weihnachtlichen Freude: „Gloria in excelsis Deo“. Etwas kleiner, aber immer noch mit einer Reihe von Buben besetzt, war der Chor der Klassen sechs und sieben.

Vom französischen „Il est né, le divin enfant“ ging es zum Gospel und dem flotten Bluesrock-Song „Somebody’s knocking at your door“. Im mehrstimmigen Gesang und dem Wechselspiel der Jungen- und Mädchenstimmen zeigte sich schon die weitere chorische Ausbildung.

Sehr anspruchsvoll waren die Darbietungen des Kammerorchesters mit Schülern und Ehemaligen. Sicher und dynamisch kam unter Patrick Bruggers Leitung Arcangelo Corellis Concerto grosso mit Elise Bagot und Magdalena Müller an den Geigen und Viktor Cheng am Cello herüber, und noch einmal glänzten die Sologeigerinnen in Johann Sebastian Bachs Allegro aus dem Doppelkonzert BWV 1043.

Stimmiger Abschluss

Eine betörende Stimmkultur bewies der ELCH-Chor unter der Leitung von Susanne Brugger, ob im a cappella gesungenen Hymnus des Barockkomponisten Bartholomäus Gesius, im wiegenden Rhythmus von John Rutters „Candlelight Carol“ oder im rhythmisch rasanten, lautmalerischen „Lauf der Hirten“ zur Krippe mit großartigem Sopransolo.

Hatte zuvor der große Chor von der Empore aus begeistert, baute er sich zuletzt im Chorraum auf. Mit fließendem Wechsel zwischen Männer- und Frauenstimmen und schöner Solostimme konnte das Publikum den Chorklang genießen. Ein Höhepunkt war hier Rutters sanftes und zärtliches Lullaby von „Jesus Child“. Noch einmal kam das Kammerorchester zu den Sängern, gemeinsam mit den Zuhörern war das „Macht hoch die Tür“ ein stimmiger Abschluss für das großartige Konzert.