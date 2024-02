In der Karlstraße wird es am gumpigen Donnerstag einen neuen, besonderen Anlaufpunkt für Narren geben. Auf Höhe der Bushaltestelle arbeiten der Cityverein Tettnang erleben, die Volksbank Bodensee-Oberschwaben und die Schwäbische Zeitung Tettnang am 8. Februar auf Höhe der Bushaltestelle Hand in Hand.

Boten bisher traditionell beispielsweise die Geschäftsstellen der Volksbank und der Schwäbischen Zeitung in der Lindauer Straße Anlaufpunkte, gibt es nun bei der ersten Tettnanger „erlebBar“ volles Programm. Los geht es dort um 12 Uhr, dort konzentriert sich ab jetzt stattdessen das Angebot.

Jury wählt allerallerschönste Gruppen aus

Den traditionellen Fotowettbewerb der Schwäbischen gibt es auch weiterhin. Zwischen 12 und 15 Uhr können sich die Schönen, die Schöneren, die Schönsten und die Allerschönsten am neuen, gemeinsamen Standort in der Karlstraße ablichten lassen.

Eine Jury wählt im Anschluss die aus ihrer Sicht allerallerschönsten oder allerallerkreativsten Gruppen aus - die dürfen sich dann über attraktive Preise im Städtle freuen.

Im Zentrum stehen die Narren selbst

Essen und Trinken gibt es in dem neuen Aktionsbereich natürlich auch. Schon Legende geworden, ist der neue Wurstwagen der Tettnanger Narrenzunft auch hier im Einsatz.

Und natürlich heißt es: Im Zentrum stehen die Narren und närrischen Gruppen an der Weiberfasnet. Frei nach dem Motto: „Ich bin ein Star, lasst mich auf die Bühne“ bewegen sich die Regler am DJ-Pult dann für kreative Ideen und Vorträge, für lustige Lieder und Schabernack.

Vorbeikommen und Spaß haben

Die Veranstalter freuen sich auf regen Betrieb am neuen, gemeinsamen Standort. Ihr Signal: „Vorbeikommen und gemeinsam Spaß haben“.