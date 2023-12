Das seit Montag, 18. Dezember, in Kraft befindliche Abkochgebot für die Versorgungsbereiche des ZWUS und Langenargen bleibt weiter bestehen.

Die gemessenen Keimwerte in den Netzen des ZWUS und Langenargen sind inzwischen sehr gering, aber noch nicht an allen Messstellen im Netz bei null. Dementsprechend muss auch über die Feiertage das Wasser für den Verzehr vorsorglich abgekocht werden.

Am Mittwoch, 20. Dezember, wurde parallel mit der Sicherheitschlorung der Hochbehälter Hagenbuchen (ZWUS) und Hochwacht (Langenargen) begonnen. Da in den Hochbehältern inzwischen die Verkeimung beseitigt ist und das Chlor in den Netzen zirkuliert, wird ab sofort kein weiteres Chlor mehr nachdosiert.

Die Chlorwerte in den Netzen bauen sich nun nach und nach ab. Nach wie vor ist somit in den Haushalten mit einer geringen Restkonzentration an Chlor zu rechnen. Für Haustiere kann das aufbereitete Wasser verwendet werden. Wer ein paar Tage kein Wasser aus den Leitungen entnommen hat, sollte zunächst etwas Wasser durchlaufen lassen.

Spülmaschine und Waschmaschine können bedenkenlos betrieben werden. An der Spülmaschine kann vorsorglich ein erhöhtes Temperaturprogramm gewählt werden.

Weitere Hinweise zur Anwendung von Chlor im Trinkwasser

Grundsätzlich ist gechlortes Wasser gesundheitlich völlig unbedenklich. So ist das Trinkwasser, das zum Beispiel von den großen Wasserwerken (Bodensee-Wasserversorgung, Landeswasserversorgung) über große Distanz transportiert wird, immer mit einer Transportchlorung versehen.

Schwangere und Säuglinge können bei einer länger andauernden Chlorung auf Mineralwasser umsteigen, um eine gesundheitliche Beeinträchtigung völlig auszuschließen. Kaffee und Tee kann mit gechlortem Wasser gekocht werden; allerdings ist der Chlorgeruch bei warmem Wasser eher wahrnehmbar und der Geschmack der Getränke kann verändert sein.

Tiere können das gechlorte Wasser unbedenklich trinken. Für Fische ist Chlor auch in geringen Konzentrationen schädlich. Daran sollten nicht nur Besitzer von Aquarien, sondern auch von Fischteichen denken.