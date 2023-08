Es bleibt alles gleich, wird aber doch anders: So könnte man die Namensänderung von Futronic in Bucher Automation beschreiben. Denn zur Bucher–Gruppe gehört Futronic schon länger, nämlich seit 2013. Auch will das weiterhin eigenständige Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren in Tettnang ist, hier vor Ort bleiben. Doch das Geschäftsfeld verändert sich.

Bei internationalen Messen werde es mit Sicherheit Redebedarf geben, sagt Geschäftsführer Michael Preuß. Denn: „Wir sind weiterhin da und wollen unsere Marktpräsenz auch noch weiter ausbauen.“ Jetzt gehe es vor allem darum, nach außen zu kommunizieren, dass man schlicht anders heiße, aber als einen Schwerpunkt weiterhin Automatisierungslösungen in der Glasindustrie anbiete.

Mehr Fokus: „Wir passen unsere Strategie an“

Die Frage, ob die neue Namensgebung da nicht hinderlich sei, verneint Preuß. Denn der schweizerische Mutterkonzern Bucher ist selbst ein Riese in der Glasbranche. Insofern biete das auf der anderen Seite Chancen, noch präsenter zu sein. Zudem geht Futronic diesen Schritt als Einheit der Jetter–Gruppe, zu denen die Tettnanger bereits seit 2006 gehören — bevor die wiederum in die Bucher–Gruppe ging.

Wir sind für unsere Bestandskunden natürlich weiterhin da. Stephan Pies

Dabei will die bisherige Futronic und jetzige Bucher Automation die Situation nutzen, um sich stärker auf einzelne Industriebereiche zu konzentrieren. Preuß: „Wir passen da gerade unsere Strategie an.“ In der Vergangenheit sei das Unternehmen zunehmend breitgefächert aufgestellt gewesen. Die Zukunft soll eher so aussehen, dass sich die Tettnanger Firma stärker fachlich konzentriert.

Recycling ist das kommende Geschäftsfeld

Was aber nicht heißt, dass alte Zöpfe rigoros abgeschnitten werden sollen: Vertriebsleiter Stephan Pies betont: „Wir sind für unsere Bestandskunden natürlich weiterhin da.“ Lediglich eine zusätzliche Auffächerung soll es nicht geben. Die Energie brauchen die Tettnanger Automatisierer für die Weiterentwicklung in eine neue Branche hinein.

Automatisierungslösungen im Recycling seien in diesem Zusammenhang das nächste große Thema, sagen Preuß und Pies. Der Aufbau dieses Themenfelds samt Produktion soll auch weiterhin in Tettnang stattfinden. 90 Mitarbeiter hat die bisherige Futronic. In einigen Jahren sollen es 120 sein.

Prognose: Zehn Prozent Wachstum jährlich

Dann wird sicherlich auch der Umsatz erneut höher als die bisherigen 17 Millionen Euro pro Jahr sein. Rund 20 Prozent davon fließen in die Entwicklungsarbeit. Dieser Anteil soll sich weiter in diesem Korridor bewegen, aber in absoluten Zahlen stetig wachsen. Beim Umsatz, sagt Pies, rechnet das Unternehmen nämlich mit einem jährlichen Wachstum von rund zehn Prozent.

Recycling als Thema soll dabei nur ein erster Schritt sein. Mit dieser Methode will das Tettnanger Unternehmen über die Zeit hinweg immer weitere Geschäftsbereiche aufbauen. Welche das allerdings im Endeffekt sein werden, sagen Preuß und Pies im Detail noch nicht, außer dass es natürlich im Bereich Automation sein wird.

Unternehmen will hier im Gäu bleiben

2008 zog das Unternehmen von Waldesch nach Bürgermoos. Die Produktionsfläche wurde dabei in Etappen erweitert. Doch auch in Bürgermoos ist der Platz begrenzt. Auf die Frage, wie Preuß und Pies die weitere Entwicklung sehen, geben sie im Grunde zwei Antworten. „Nicht jeder muss hier am Standort arbeiten“, sagt etwa Stephan Pies. Homeoffice etwa in der Entwicklung ist Standard geworden.

Die Produktion indes ist vor Ort gebunden. Und hier ist Michael Preuß wichtig: „Wir wollen natürlich auch weiterhin auf unser bewährtes Team setzen.“ Heißt: „Wenn wir größer werden, möchten wir das hier im Gäu.“

Fachkräftemangel durchaus ein Thema

Die Herausforderung, Wohnungen für neue Mitarbeiter zu finden, kennen Preuß und Pies. Dies sei bisher allerdings immer gelungen — auch wenn man mitunter auch Ferienwohnungen als Puffer nehmen müsse. Und natürlich mache sich auch der Fachkräftemangel bemerkbar. Rund zehn Stellen sind gerade offen.

Aber gerade hier, meint Stephan Pies, könne die Umbenennung von Futronic zu Bucher auch eine große Chance sein: Denn natürlich mache das Bewerbern auch die Chance auf weltweites Arbeiten in einem Konzern mit 15.000 Mitarbeitern deutlich — inklusive Wechseloptionen zwischen verschiedenen Unternehmen der Bucher–Gruppe.

Für Urgestein Preuß schon auch ein Schritt mit Wehmut

Preuß ist seit 36 Jahren dabei. „Da ist natürlich auch Wehmut dabei“, sagt er. Als er angefangen habe, hätte es 35 Mitarbeiter gegeben. „So ein Schritt, das macht natürlich was mit einem.“ Aber klar sei: Es handle sich um die richtige Richtung.