Das Tor öffnet sich von allein, der selbstfahrende Roboter steuert einen der „Bahnhöfe“ im Ladengeschäft an. So schaut das seit kurzer Zeit aus. Der Layer Großhandel in Bürgermoos trifft auf die nächste Generation, bei der Technologie ebenso wie in der Führung. Die beiden Brüder David und Patrick Layer wollen die erfolgreiche Arbeit ihres Vaters Jürgen fortführen.

Wobei die beiden betonen: Schon Jürgen Layer habe das Unternehmen immer so modern geführt, wie es möglich gewesen sei. Ob Webshop oder Abholstation, das seien oft Innovationen im Handelsbereich gewesen. Und die Herausforderungen, sagen die Brüder, werden nicht weniger: Fachkräfte gewinnen, stetig modernisieren.

Wie zwei Brüder sich ergänzen

Das Handelsunternehmen hat seit Gründung 1987 eine stattliche Größe erreicht: 330 Mitarbeiter arbeiten hier, davon rund 200 direkt in Tettnang. Rund 78 Millionen Euro Jahresumsatz generiert das Familienunternehmen im Jahr. Alles andere als ein Leichtgewicht. Und so soll es auch in Zukunft bleiben, wenn es nach David und Patrick Layer geht.

Die beiden wirken ein wenig, als kämen sie aus grundverschiedenen Welten. Auf der einen Seite David Layer, der im Unternehmen gewachsen und an die Spitze gekommen ist, ein Bodenständiger mit Ideen. Auf der anderen Seite sein Bruder Patrick, der in der Startup-Welt und als Berater unterwegs gewesen ist. Ein Visionär mit Anbindung im Familienunternehmen.

Weiteres Wachstum ist erklärtes Ziel

Ihr Ziel ist das Gleiche: „Wir müssen wachsen.“ Vor Ort präsent bleiben, aber noch digitaler werden, das ist eine der Ideen. Und in Sachen Fachkräfte: Manche Experten wollen nicht am Bodensee leben - die aber braucht es. Hier können beispielsweise Homeoffice-Regelungen greifen. Klar ist beiden aber auch, dass sie auf eine Stärke nicht verzichten wollen: „Die Person im Handel vor Ort kann man natürlich nicht ersetzen.“

Die Roboterfahrzeuge sind ein Beispiel für die Denkweise, wie Layers an Herausforderungen herangehen möchten. Auf der einen Seite hatten sich die Lagerkapazitäten mit dem Neubau im Jahr 2021 vergrößert. Auf der anderen Seite sollte im Gegenzug weniger Ware auf der Verkaufsfläche gelagert werden.

Roboter teilen sich Wege mit Menschen

„Der Neubau war da natürlich auch eine Chance“, sagt David Layer. Sie hätten einige Lösungen angeschaut, unter anderem auch den Einsatz von Förderbändern. „Gerade das war aber schnell raus, zumindest für diesen Zweck“, sagt Patrick Layer. Denn es geht um viele verschiedene Produkte in unterschiedlichen Größen und Stückzahlen.

Layer kooperiert mit dem Robotik-Startup Kelo Robotics aus Augsburg. Dahinter steckt Professor Erwin Prassler von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der bei dem Unternehmen als Geschäftsführer fungiert. Als Besonderheit stellt er dar, dass es keine klassichen Systeme in sterilen Umgebungen sind, sondern dass sich die autonomen Fahrzeuge den Verkehrsraum mit anderen Fahrzeugen und auch Menschen teilen.

Die Suche nach skalierbaren Lösungen

Gäbe es dieses System nicht, hätten jedes Mal Verkaufsmitarbeiter aus dem Laden ins Lager gemusst, um die Ware von dort zu holen. Das hätte lange Laufwege bedeutet - und auch lange Wartezeiten für die Kunden. Denn die Mitarbeiter hätten für diese Zeit im Service gefehlt. Genau diese Transporte übernehmen jetzt die KI-Fahrzeuge. Sie sorgen dafür, dass die Beratung im Laden weiterlaufen kann.

Derzeit sind es fünf der selbstfahrenden Roboter, aber das Konzept ist grundsätzlich „skalierbar“. Das ist es, wonach die Brüder suchen. Keine Insellösungen, sondern Konzepte, die sie großflächig nutzen oder auch auf andere Gebiete ausrollen können. Oder Lösungen, die in Zukunft technologisch noch erweiterbar sind.

Die Technik soll das Personal entlasten

Anders gesagt: Warum sollten in Zukunft nicht auch zehn der Roboter fahren? Und warum sollten sie nicht noch autonomer werden können als bisher? Das Ziel: Das Personal so einsetzen, dass es keine unsinnigen, lästigen Arbeiten erledigen muss wie etwa wiederholte Gänge ins Lager.

Auf der einen Seite gelte, so Patrick Layer: „Wir wollen noch effizienter werden. Das müssen wir auch.“ Die Notwendigkeit zu mehr Effizienz und Wachstum, ergänzt David Layer, hänge auch mit der Konsolidierungsphase in der Industrie zusammen. Der Markt, so das Signal, verändere sich. Eine Herausforderung, für die sie und das Unternehmen gut aufgestellt seien, sagen die beiden.