An den ersten beiden Adventswochenenden weihnachtet es wieder ganz besonders in Tettnang: Der Weihnachtsmarkt im Schloss öffnet jeweils vom 1. bis 3 Dezember und vom 8. bis 10. Dezember seine Tore. Besucher können sich sowohl beim Rahmenprogramm als auch bei den Ständen auf einige Höhepunkte und Neuheiten freuen.

Im vergangenen Jahr fand der Tettnnger Weihnachtsmarkt erstmals seit der Pandemie wieder statt ‐ und das Konzept habe sich gut bewährt, sodass sich der Markt auch dieses Jahr wieder im Ehrenhof sowie im Schlossinnenhof abspielen werde, sagt Margret Kaiser von der Tourist-Information. Die Gastronomie werde zudem wieder großteils im Schlossgarten zu finden sein.

Malerisches Plätzchen: bei der Jugendfeuerwehr gibt es traditionell Stockbrot auf dem Tettnanger Weihnachtsmarkt. (Foto: tt-bilder )

Eine kleine Änderung gibt es bei den Öffnungszeiten: „Da der Besucherstrom am Sonntagabend nach 20 Uhr in der Regel nachlässt, haben sich die Aussteller gewünscht, hier eine Stunde früher zu schließen“, sagt Margret Kaiser.

Das sind die Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt ist daher freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 13 bis 21 Uhr sowie sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Bürgermeisterin Regine Rist wird den Markt am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr offiziell eröffnen, musikalisch umrahmt vom Jugendorchester Tettnang.

Seitens der Aussteller ist der Weihnachtsmarkt erneut ausgebucht. „Alle Plätze sind vergeben“, berichtet Margret Kaiser. 22 Hütten werden im Ehrenhof aufgestellt, im Schlossinnenhof folgen weitere acht Zelte sowie zwei Markthütten. Wegen Bauarbeiten im Schloss steht im Innenhof derzeit ein Gerüst, sodass zwei Zelte weniger aufgestellt werden können als im Vorjahr.

Durch eine veränderte Platzierung bleibt zudem etwas mehr Platz für Zuschauer im Bereich vor der Bühne. Die Toiletten wurden vom Hauptgelände ausquartiert und befinden sich in diesem Jahr am Rathaus an der Schlossstraße.

Viel Handgemachtes

Freuen können sich Besucher laut Margret Kaiser vor allem auf viele kreative Produkte und Geschenkideen. „Es ist keine Fließbandware dabei, sondern viel Handgemachtes und Kreatives.“ Neben selbstgestrickten, -gehäkelten und -genähten Waren finden Besucher unter anderem Naturkosmetik, Korbwaren, Kreationen aus Beton, Schmuck und Holz-Objekte. Aber auch Klassiker wie Krippen, Hozsterne und Adventskränze sind selbstverständlich erhältlich.

Die Künstlergruppe Startup wird in der südlichen Säulenhalle mit einer Ausstellung vertreten sein. Auch kulinarisch hat der Markt wieder etwas zu bieten: Klassische Schwäbische Küche und deftige Gerichte gibt es an den Ständen im Schlossgarten. Dort ist auch die Jugendfeuerwehr wieder mit einer Feuerstelle zu finden, wo Strockbrot gebacken wird.

Rahmenprogramm mit Rudelsingen

Wer ein heißes Getränk genießen möchte, wird an vielen Stellen über den ganzen Markt verteilt fündig. Neu sind in diesem Jahr außerdem zwei weitere Gastronomie-Stände im Ehrenhof. Dort bietet ein Demeter-Imbiss unter anderem auch vegetarisch-vegane Köstlichkeiten.

Liebevoll dekoriert wird für „Weihnachten im Schloss“ auch im Ehrenhof. (Foto: tt-bilder )

Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene hat sich das Team um Margret Kaiser wieder ein buntes Rahmenprogramm überlegt. Zahlreiche Musikvereine und Gruppen wirken dabei mit, unter anderem die Musikkapellen aus Neukirch und Tannau sowie der Akkordeonclub Meckenbeuren und verschiedene Ensembles der Musikschule. Ein Höhepunkt im Programm ist in diesem Jahr das Rudelsingen in der Weihnachtsversion am 8. Dezember.

Himmlisches Postamt beantwortet Wunschzettel

Für Kinder schaut auch der Nikolaus wieder vorbei. Bei einer Sprechstunde hat er ein offenes Ohr für gute Taten und kleine Sünden, am 9. Dezember leistet er den kleinen Besuchern zudem beim Laternenspaziergang Gesellschaft.

Neu ist dieses Jahr ein eigenes himmlisches Postamt in Tettnang: bis zum 3. Advent können Kinder dort ihre Wunschzettel abgeben ‐ und erhalten dann von den fleißigen Helfern im Rathaus noch vor Weihnachten eine Antwort.

Weitere Infos und das ausführliche Programm gibt es online unter www.tettnang.de/weihnachtsmarkt