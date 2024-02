Gleich an mehreren Stellen in und um Tettnang sind in den vergangenen Tagen die Motorsägen am Werk gewesen und haben teils ganze Bäume weichen lassen. Viel Aufsehen erregt haben am Mittwoch Fällarbeiten an der Seestraße, wo ein großer Baum das Ziel der Baumfäller war.

Der große Baum an der Seestraße beim Kreisverkehr war bei einer Kontrolle durch Baumpfleger aufgefallen, weil er nicht mehr standsicher und damit verkehrsgefährdend war, teilt Bürgermeisterin Regine Rist mit.

Zuständig ist an dieser Stelle allerdings nicht die Stadt, sondern die Arbeiten wurden im Auftrag der Straßenmeisterei durchgeführt, die beim Landratsamt angesiedelt ist.

Bäume waren krank und nicht mehr standfest

Ein ähnliches Schicksal erlitt am Donnerstag ein großer Baum im Bereich des Wegkreuzes Brünnensweiler an der K7719. Auch dieser war krank und in seiner Standsicherheit gefährdet. Von der Stadt selbst durchgeführt wurden Fällarbeiten kürzlich bei einer Erle im Bereich des Montfort-Gymnasiums.

Während der Fällarbeiten wird ein Bereich der Straße und der Gehweg an der Seestraße gesperrt. (Foto: Angela Schneider )

Die Stadt ist dazu verpflichtet, Bäume regelmäßig zu kontrollieren und auf die Verkerhrssicherheit und Standsicherheit zu prüfen.

Zu kurzzeitigen Vekehrsbehinderungen durch eine Baustellenampel aufgrund von Baumfällarbeiten kam es in den vergangenen Tagen außerdem auf der B467 zwischen Tettnang und Kressbronn. In einem größeren Abschnitt fanden dort Fällarbeiten statt, diese liegen im Zuständigkeitsbereich von BW-Forst.

Hoch oben sind die Spezialisten am Werk, um den mächtigen Baum abzusägen. (Foto: Angela Schneider )

Dass innerhalb kurzer Zeit so viele Baumfällungen parallel zu beobachten waren, hat einen Grund: Wo noch Fällarbeiten vorzunehmen waren, drängte die Zeit. Denn die Fällperiode, innerhalb der solche Arbeiten durchgeführt werden dürfen, endet am 1. März.