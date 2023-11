Rund 30 Kleidertauschwillige sind am vergangenen Samstag zur ersten Tettnanger „Kleidertausch-Party“ gekommen. Sie haben etwa 300 Kleidungsstücke mitgebracht. Dazu haben sich noch verschiedene andere Gäste und Interessentinnen eingefunden.

Die Spenderinnen haben die Kleidungsstücke auf Tischen und Wäscheständern oder auf Stühlen ausgebreitet. Auch Kaffee und Kuchen gab es am Buffet.

Die neue Klimaschutzmanagerin der Stadt, Katharina Kuhn, freute sich, dass auch zu dieser Veranstaltung im Rahmen der mehrteiligen Vortragsreihe für ein nachhaltiges Tettnang „Klimawandel verstehen und handeln“ wieder zahlreiche Interessierte gekommen waren. „Alles ist möglich, man kann mitbringen und mitnehmen, was man möchte ‐ und alles kostenfrei“, betonte Kuhn.

Mehrteilige Vortragsreihe

Viel Inhalt gab es beim Vortrag von Elke Otto. Sie hat nicht nur in der Textilbranche bei verschiedenen Markenunternehmen gelernt und gearbeitet, sondern arbeitet inzwischen als Expertin für textile Nachhaltigkeit sowie als Unternehmerin.

Sie gab einen kurzen Überblick über die Geschichte, die textile Produktionskette, das Verschwinden der heimischen Textilindustrie mit der Globalisierung und das Verbraucherverhalten. Das habe zu einer Überproduktion von Billigware geführt.

Unserer heimischen Umwelt geht es ohne die Textilproduktion inzwischen viel besser. Elke Otto

Die heimischen Hersteller hätten versucht mit Qualitätsversprechen und Modetrends zu agieren ‐ aber auch die Idee mit Innovationen und Maschinen günstiger zu produzieren, habe nicht geholfen. So bilanzierte die Referentin: „Unserer heimischen Umwelt geht es ohne die Textilproduktion inzwischen viel besser. Und die Produkte sind ständig billiger geworden.“

Bedenkliche Zustände in Asien und Afrika

Jedoch seien die Nachteile in den Produktionsländern Asien und Afrika ganz problematisch, von der Umweltzerstörung bis zu unerträglichen Arbeitsbedingungen. Dennoch steige dort immer noch der Preisdruck.

Besonders beeindruckend war Ottos Darstellung zur Wertschöpfungskette, wo Handel ein Drittel, Marke, Marketing und Werbung ein weiteres Drittel abschöpften. Für die eigentliche Herstellung kämen gerade mal 12 Prozent auf die Rechnung, davon erschreckende 0,4 Prozent für die Löhne. Der Rest sei für Transport, Zölle und Steuern zu bezahlen.

Weniger ist mehr

Was man tun könne, wäre Verständnis und Verhalten anzugleichen. Mit weniger und besseren Kleidern liege man einerseits im höheren Qualitätsbereich und es lohne auch eher eine Reparatur. Schließlich solle man daran denken, nur noch „Lieblingsstücke“ zu kaufen, das entlaste die Umwelt und erhöhe die Freude an den Sachen.

Auch könne man mehr auf Nachhaltigkeits-, Bio- oder Umweltqualitäts-Siegel achten. So helfe man, Schadstoffbelastungen zu vermeiden, ökologische, umweltschonende und sozialverträgliche Herstellungsprozesse zu fördern.

Dazu kommen die Argumente kurze Wege und Langlebigkeit. „Nachdenken und reduzieren hilft“, so die Bilanz der Textilexpertin. Schließlich sei Kleidertausch und Second-Hand ebenso wie Re- und Upcycling eine gute Methode.

An den Kleidertischen und -ständern herrscht bald ein reges An- und Ausprobieren. Claudia Bucher hat rasch etwas Passendes gefunden und findet es prinzipiell schade, dass so viel weggeworfen wird.

Zwei jüngere Frauen im Teenageralter haben sich mit verschiedenen moderneren Shirts eingedeckt: „Wir wollten uns für die kalte Jahreszeit mit dem ‚Zwiebelprinzip‘ vorbereiten“, erklärt die eine, und sortiert Langarmshirts und Pullis.

„Bei guter Qualität lohnt sich auch die Reparatur“, erläutert eine Dame mittleren Alters und ergänzt „ich kann noch selbst mit Nadel und Faden umgehen.“

Referentin freut sich über neues Sakko

Mutter und Tochter sind schließlich eifrig am Kombinieren und schließlich hat Tochter Jule Reutter eine tolle Kombination zusammengestellt ‐ und freut sich sichtlich. Auch die Referentin hat ein schickes Sakko gefunden, das wie angegossen passt.

Weiter geht es mit den Nachhaltigkeitsvorträgen der Stadt am 16. November in der Aula des Montfort-Gymnasiums mit einem Abend am 16. November über Photovoltaik und Balkonkraftwerke.