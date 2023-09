Angst treibt derzeit viele Menschen um, daher bietet die Ökumenische Erwachsenenbildung Tettnang als Lebenshilfe zwei Vorträge zum Thema Angst an. Zur Freude von Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner und ihrem katholischen Kollegen Pfarrer Hermann Riedle war das evangelische Gemeindezentrum am ersten Termin am Dienstagabend voll besetzt.

„In der Welt habt ihr Angst“ oder „Angst ist gut, Vertrauen ist besser“ hat die promovierte Theologin und Psychologin Beate Weingardt ihren lebendigen Vortrag über den Umgang mit Angst überschrieben. „Angst ist das unentbehrliche Alarmsystem unserer Seele, Angst ist die Kehrseite unserer Bedürfnisse“, stellte sie ihrem Vortrag voran.

Angst sei eine der Haupttriebfedern des Lebens. Die Bibel sei voll von Menschen, die Angst haben und aus der Angst große Fehler machen, andererseits mahne sie immer wieder: „Seid ohne Furcht!“

Angst ist auch Selbstschutz

Die wichtigste Funktion der Angst sei der Selbstschutz, der instinktiv Flucht oder Kampf auslöse ‐ eine Emotion, die entstehe, wenn der Mensch sich bedroht fühlt. Die Bedrohung könne körperlich sein, wie ein angreifender Hund, sie könne auch verbal sein. Drohungen, Kritik, Kränkungen, Trauer und Scham könnten Angst auslösen, weil sie seelische Grundbedürfnisse bedrohen.

Zu diesen Grundbedürfnissen gehöre der Wunsch nach Verbundenheit, nach Gemeinschaft ‐ jeder Entzug von Anerkennung oder Wertschätzung mache daher Angst. Angst mache auch jede Spielraumverengung, ob im Privaten oder im Beruf. „Menschen wollen Nähe, aber auch Distanz, sie wollen nicht eingeschränkt werden“ ‐ ein Problem vieler Beziehungen. Fast alle Ängste seien Verlustängste.

Die Folge seien Stressreaktionen, die längerfristig die Gesundheit gefährden: Herzprobleme, Verspannungen, negative Folgen für das vegetative Nervensystem, ebenso für das Immunsystem. Angst führe zu Krankheit, aber auch zu kopflosem Tun, denn das höhere Denkvermögen sei im Moment der Angst geschwächt ‐ was sich auch bei den sogenannten Schockanrufen beobachten lasse, die Betrüger vermehrt anwenden.

Selbstvertrauen als Basis

Nicht vergessen seien die positiven Folgen von Angst: Sorge mache vorsichtig, man könne sich auf eine Situation einstellen, Angst mache auch kreativ, um Auswege zu finden, und sie könne mit anderen zusammenführen. Daher: Angst darf man haben, aber nicht dabei stehenbleiben.

Aus der Angst herausfinden könne man mit Selbstvertrauen, das die Eltern schon beim Kind aufbauen müssten. Wichtig sei die Frage: „Was habe ich schon gemeistert, auch bei Verlusten?“ Solche Erfahrungen würden das Selbstvertrauen stärken. Ebenso wichtig sei das Vertrauen in Mitmenschen, der Aufbau von Freundschaften, von verlässlichen Helfern in Notlagen. Dem Christen sei der Glaube, das Gottvertrauen, ein tröstender Anker ‐ das Wissen: „Ich bin nicht allein, meine Seele kann nicht zerstört werden“.