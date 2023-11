Wenn Markus Roos Fünftklässler fragt, ob unter ihnen noch jemand ist, der kein eigenes Smartphone besitzt, dann hebt so gut wie niemand die Hand. Selbst in Klasse vier in der Grundschule sei es heutzutage meist Standard, dass Kinder ein Smartphone haben, erklärt der Schulsozialarbeiter.

In seinem Berufsalltag erlebt Markus Roos täglich die möglichen negativen Auswirkungen, die das mit sich bringen kann ‐ weshalb er die Entwicklung, dass Kinder und Jugendliche immer früher solche Geräte nutzen, kritisch sieht.

Der Tettnanger Schulsozialarbeiter Markus Roos erlebt in seiner täglichen Arbeit immer wieder, welche negativen Konsequenzen die Nutzung von Smartphones bei Kindern und Jugendlichen haben kann, etwa mit Blick auf Cybermobbing. (Foto: Linda Egger )

Auf die Frage, wann Jugendliche seiner Einschätzung nach frühestens ein eigenes Smartphone bekommen sollten, hat Markus Roos eine klare Antwort: „Die Grenze liegt für mich bei plus/minus 13 Jahren“, sagt er. Vorher seien sie seiner Meinung nach zu jung dafür und hätten in der Regel nicht die geistige Reife, um die Ausmaße der Internetnutzung und die möglichen Folgen einschätzen zu können.

Smartphones bringen auch für Jugendliche viele Vorteile

Dabei gehe es ihm keinesfalls darum, das Smartphone an sich zu verteufeln ‐ im Gegenteil. „Das sind unglaublich wertvolle Werkzeuge und ich möchte es nicht mehr missen im Alltag“, erklärt Roos, der seit rund einem Jahr die Schulsozialarbeit in Tettnang leitet und zuvor lange in Kressbronn tätig war. Und auch für Jugendliche sieht er durchaus Vorteile.

„Sie können ganz einfach gemeinsam Hausaufgaben machen per Videocall, ohne erst irgendwo hinfahren zu müssen.“ Sämtliches Wissen lasse sich schnell und unkompliziert recherchieren. Doch das sei eben nur ein kleiner Teil, wie die Geräte von jungen Menschen genutzt werden. Besonders angesagt sind Apps wie Instagram, Tiktok, Snapchat, Whatsapp oder BeReal.

Mobbing eskaliert teilweise, weil es eine Dynamik entwickelt, die die Kinder gar nicht greifen können. Markus Roos

Und genau durch diese vielen anderen Funktionen, die weit über das Telefonieren hinausgehen, würden oft Probleme entstehen. Da kursieren auf einmal Fotos, die Gewalt, fragliche politische Inhalte, Pornografie oder Anderes enthalten, was nicht für so junges Publikum bestimmt ist. „Mobbing eskaliert teilweise, weil es eine Dynamik entwickelt, die die Kinder gar nicht greifen können“, meint Roos.

Mobbing per Messenger-App

Sogenanntes Cybermobbing nehme immer mehr zu. Häufig bilden sich eigene Messenger-Gruppen innerhalb einer Schulklasse oder in kleineren Cliquen. Markus Roos nennt einen Fall, bei dem eine Gruppe gegründet wurde, speziell um gemeinsam über eine bestimmte Person zu lästern.

Das Thema Mobbing erhalte eine ganz neue Dimension. „Früher ging man nach dem Unterricht nach Hause, da war die Hölle nur in der Schule ‐ heute findet das 24 Stunden täglich statt, weil man über das Handy rund um die Uhr erreichbar ist“, sagt er.

Darüber hinaus gehe von vielen Apps eine Suchtgefahr aus. Seiner Beobachtung nach finde insbesondere beim Thema Gewalt eine Abstumpfung statt. Videos, von der Schulhofschlägerei bis zu Gewalttaten im Nahen Osten, machen übers Internet in Windeseile die Runde. Auch die Tatsache, dass Fotos, einmal im Netz, für immer dort bleiben, sei Kindern und Jugendlichen oft nicht klar.

Eltern sollten Blick ins Handy ihrer Kinder werfen

Eine Patentlösung für das Problem gibt es nicht, ist Roos überzeugt. Wichtig sei aus seiner Sicht jedoch, schon möglichst früh eine gesunde Streit- und Konfliktkultur aufzubauen und die Kinder bereits zu Beginn der weiterführenden Schulen in Kontakt zu bringen. So könne sich Zivilcourage entwickeln. Das helfe etwa, um Mobbing vorzubeugen.

Auch Eltern zu sensibilisieren sei wichtig, meint er. „Ich rate jedem Elternteil, sich mal die Handys ihrer Kinder anzuschauen.“ Auch seine eigenen vier Kinder bekommen erst mit 13 ein Smartphone. Und für Notfälle gebe es schließlich immer noch Tastenhandys.