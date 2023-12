Wahlkampf-Workshop für Frauen

„Die man kennt, werden gewählt.“ So lautet der einfache Merksatz für einen erfolgreichen Kommunalwahlkampf. Wie wird eine Frau aber bekannt? Wie erreichen Frauen eine Sichtbarkeit, die wirkt? Was bedeutet es für jede Einzelne, in der Öffentlichkeit zu stehen? Wie werde und bleibe ich stark und stärke andere? Um diese Fragen wird es laut Pressemitteilung in einem listen- und interkommunal übergreifender Workshop für Frauen am Samstag, 13. Januar, von 10.30 bis 15.30 Uhr in der Agentur Alpenblickdrei, Lindauer Str. 2, in Tettnang, durchgeführt zur Vorbereitung der Kommunalwahl im Juni 2024, gehen. Das Frauennetzwerk Tettnang hat den parteiübergreifenden Workshop organisiert. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung wird bis zum 3. Januar gebeten per E-Mail an [email protected]