Der ehemalige Klinikseelsorger und Buchautor Josef Epp hält am Dienstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr einen Vortrag im Gemeindezentrum St. Gallus in Tettnang. Dabei geht es um die Botschaft des Vertrauens und der Zuversicht und wie diese den Menschen in seinen tiefsten Ängsten erreichen kann. Hierbei werden auch vertrauensbildende Angebote in biblischen Texten thematisiert.