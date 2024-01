Einmal vollladen bitte: Aus den Vorschlägen der Bürger könnten rund 65.000 Euro in E-Ladesäulen fließen. Einmal in Nähe von Wohnhäusern, einmal am Friedhof. Zustimmen muss Ende Januar noch der Tettnanger Gemeinderat.

(Foto: Jens Büttner/dpa )