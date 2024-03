Bevor sich die beiden ersten Männermannschaften der HSG Langenargen-Tettnang und der SG Ailingen-Kluftern am Samstag um 20 Uhr in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle gegenüberstehen, haben sie im Abstiegskampf der Handball-Bezirksklasse am vergangenen Wochenende unterschiedliche Ergebnisse erzielt.

Auswärtssieg beim Schlusslicht

Neun Niederlagen hintereinander musste Langenargen-Tettnang zuletzt am Tisch des Kampfgerichts quittieren. Eine erschreckende Bilanz für die Mannschaft von Clemens Balle. Die kämpft aber seit Monaten mit großem Verletzungspech. Und: Die Pechsträhne aus HSG-Sicht ist noch längst nicht zu Ende. Denn am vergangenen Wochenende erwischte es Fabian Bonn. Auch er wird aller Voraussicht nach länger ausfallen. Immerhin reiste sein Team, das vom ebenfalls verletzten Jonathan Marceau gecoacht wurde, dieses Mal nicht mit leeren Händen ab. Dank eines knappen 23:21-Erfolges bei Schlusslicht SG Burlafingen/Ulm ist die Niederlagenserie gestoppt. „Wir sind natürlich sehr froh, es geschafft zu haben, den Bock umzustoßen“, betont HSG-Trainer Balle, der sogar selbst auf der Platte stand. „Dieser Auswärtssieg hat uns einfach gutgetan - erst recht für die Psyche. Basis des Erfolges waren die wenigen Gegentore. Ein großes Lob geht hier an unseren Torhüter Mike (Lang, Anm. d. Red.), der ein wichtiger Faktor war.“

Der dreifache Torschütze Balle hofft nun, dass der vielzitierte Knoten geplatzt ist. Wobei die HSG in den ersten Saisonspielen ja zeigte, was sie leisten kann. Dabei lief auch in Neu-Ulm nicht alles rund beim Gast. Viele technische Fehler und ausgelassene Chancen prägten den Spielverlauf. Einige Strafen auf beiden Seiten blieben nicht aus. Aber es bildete sich in den vergangenen Wochen ein neues Gerüst im Team, insbesondere im Abwehr-Innenblock. Dort organisieren Thomas Häufle, Felix Baumann und Elias Doghmane die Defensive. „Die Basis eines erfolgreichen Handballspiels ist aus meiner Sicht ein stabiler Mittelblock in einer funktionierenden Abwehr“, erklärt Balle. Wichtig seien zudem mehr Wechseloptionen, da Routinier Georg Vögele auf der halblinken Rückraum-Position im Angriff momentan quasi durchspielt. „Auch vor diesem Sieg war schon klar, dass unsere Mannschaft lebt und alle an einem Strang gezogen haben. Diesen Schwung vollen wir nun ins nächste Vier-Punkte-Spiel mitnehmen“, stellt Balle klar.

Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass wir nach den guten Auftritten der vergangenen Wochen mit reichlich Aufwind ins Spiel gegen Vogt gehen. Aber aus dem Aufwind ist ein laues Lüftchen geworden. Hermann-Josef Altwicker

Das findet am Samstag um 20 Uhr in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang gegen die SG Ailingen-Kluftern statt. Die hat - während die HSG in Neu-Ulm siegte - zeitgleich daheim gegen den HCL Vogt die nächste Enttäuschung hinnehmen müssen. (32:30 für Vogt). Und dieses Mal nicht nur, was das reine Ergebnis angeht. Auch die Leistung war nicht annähernd so, wie sich das SG-Trainer Hermann-Josef Altwicker vorstellte. „Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass wir nach den guten Auftritten der vergangenen Wochen wie auch gegen Lindau mit reichlich Aufwind ins Spiel gegen Vogt gehen. Aber aus dem Aufwind ist ein laues Lüftchen geworden. Es hat nicht viel gestimmt. Wir sind dann zwar mal rangekommen, aber haben uns unter dem Strich zu viele technische Fehler und Fehlwürfe geleistet.“

Nun, also das nächste wichtige Spiel im Abstiegskampf der Bezirksklasse bei der HSG Langenargen-Tettnang. „In diesem zweiten Endspiel muss eine Leistungssteigerung her. Wir müssen in dieser Partie das auf die Platte bringen, was uns gegen Lindau, Wangen oder Burlafingen gelungen ist“, sagte Altwicker. Vogts Trainer Lars Gmünder fasste den „Big Point“ wie folgt zusammen: „Nach unserer 16:11-Führung haben wir das Spielen sozusagen eingestellt. In der zweiten Halbzeit kamen wir mit der Manndeckung zunächst nicht klar. Aber dann haben wir wieder Lösungen gefunden.“ Für Vogt geht es am Samstag zum TSV Lindau (19.30 Uhr), „bevor dann das aus meiner Sicht entscheidende Spiel gegen Langenargen-Tettnang ansteht“, so Gmünder.

Für die HSG Langenargen-Tettnang spielten: Lang, Schumacher (beide Tor); Csajagi (6 Tore, 3 Siebenmeter/2 Tore), Häufle (6), Vögele (4, 3/2), Balle (3, 1/1), Schraff (2), Steinacher (1), Bonn (1), Mair, Amaral, Doghmane, Baumann.

Für die SG Ailingen-Kluftern spielten: Delfs, Klose (beide Tor); Huber (11, 3/2), Kuzma (5), Bissinger (4), Selegrad (4, 2/0), Bauer (2), Müller (1), Freise (1), Schube (1), D.P. Hildebrand (1), K. Wallkum.