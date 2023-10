Zu einem Abend mit der Konzertgitarristin Barbara Gräsle und dem Sprecher Rudolf Guckelsberger (Foto: Stadtbücherei) lädt die Stadtbücherei Tettnang am Donnerstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr ein. „Vom Hin und weg in der Liebe“ lautet der Titel ihres Programms. Rudolf Guckelsberger hat literarische Perlen von Autorinnen und Autoren aus alter und neuer Zeit ausgewählt und zu einem Reigen verflochten. Barbara Gräsle umgarnt die Texte mit Liebesliedern unterschiedlichster Couleur. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Vorverkauf über die Homepage www.stadtbücherei-tettnang.de. Telefonische Reservierung unter 07542/510280. Karten gibt es auch direkt an der Theke der Stadtbücherei.