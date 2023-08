Volltreffer beim Offenen Picknick

Die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang hat in den Schlosspark zu einem Offenen Picknick eingeladen, und 20 Menschen kamen. Es wurde viel gelacht, gespielt, das herrliche Buffet geplündert und natürlich die Sonne genossen (Foto: Stadt Tettnang). „Bitte wieder anbieten“, so der einhellige Tenor. Wer Lust hat, bei der Organisation mitzuwirken, darf sich gerne melden per Mail an [email protected].