An drei Kieswegen in Tettnang finden ab Ende dieser Woche Bauarbeiten statt. Wie die Stadt ankündigt, werden dort Nachbesserungsarbeiten durchgeführt, um die Wege wieder in einen guten Zustand zu bringen. Dabei wird bereits aufgebrachter Grobschotter in den Untergrund eingearbeitet.

Betroffen sind die Kieswege in Bürgermoos, zwischen der Langenargener Straße und dem Vereinsheim des SC Bürgermoos, in Neuhäusle in Richtung Iglerberg sowie der Weg zwischen Oberlangnau nach Heggelbach.

Die Maßnahme sei schon länger geplant gewesen, habe dann wegen des vielen Regens jedoch verschoben werden müssen, teilt Stadt–Sprecherin Judith Maier mit. Die Tragschicht der Wege sei zu stark wassergesättigt gewesen, um die Arbeiten beginnen zu können. Start der Baumaßnahme ist am Freitag, 18. August. Während der Arbeiten bleiben die Wege voll gesperrt.

Warum die Sperrung länger dauert als die Arbeiten

Die Stadt weist zudem explizit darauf hin, dass die Wege auch nach Fertigstellung der Arbeiten noch für ein paar weitere Tage gesperrt bleiben müssen. Dies sei notwendig, so Maier, damit die Wegabschnitte aushärten können.

Ansonsten würden durch das zu frühzeitige Befahren definitiv Fahrbahnschäden auf der Strecke entstehen. Bei den ersten Sanierungsarbeiten auf den Wegen war die Sperrung von einigen Verkehrsteilnehmern ignoriert worden, nachdem keine aktiven Arbeiten mehr gesehen worden seien. Dies gelte es zu vermeiden, damit keine Schäden entstehen.