Die Band John Leon & Escalation spielt am Samstag, 6. April, ab 20 Uhr im Flieger in Tettnang. Dabei gibt es Vintage Rock von einer jungen Newcomerband. John Leon & Escalation sind: John Leon (Gesang, Klavier, Gitarre/Music & Lyrics), Fabian (Gitarre) und Henri (Schlagzeug). Mit seinem Song „Thinkin‘ about the future“ nahm John Leon an der 15. Jubiläumsstaffel beim ZDF-Songcontest „Dein Song“ 2023 teil und kam bis ins Finale“ - betreut von Boss Hoss.