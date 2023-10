Ein Leben ohne persönlichen Besitz, im Dienst für andere und das in einem Land fernab der Heimat ‐ für vier junge indische Nonnen ist das genau das Leben, das sie führen wollen. Die vier Frauen Udaya, Mariet, Selma und Tislet arbeiten derzeit im Altenheim St. Johann in Tettnang, ihr Arbeitgeber ist die Stiftung Liebenau. Sie stammen aus dem Orden der Barmherzigen Schwestern, dessen Mutterhaus sich in Südindien in der Provinz Kerala befindet.

Schwester Udaya und Schwester Mariet, die beide gut Deutsch sprechen, erzählen, dass der Kontakt zu Tettnang durch die Verbindung eines Priesters aus Nordrhein-Westfalen zur Stiftung Liebenau entstanden sei. Durch diese Verbindung habe der Orden beschlossen, eine Niederlassung in Süddeutschland zu gründen. Weitere zwei Niederlassungen gibt es in Nordrhein-Westfalen und in anderen europäischen Ländern, wie beispielsweise in Italien.

Mit der Pflege von Lepra-Kranken in Indien begann alles

Ziel sei es, Kranken und Armen zu helfen ‐ in Indien sei dies schon Anfang der 1950er Jahre entstanden, um den Lepra-Kranken zu helfen. Damals hätten sich junge Mädchen um Lepra-Kranke in den Krankenhäusern gekümmert. Aus Angst vor Ansteckung habe das damals sonst kaum jemand tun wollen, erzählen Udaya und Mariet.

Der Orden der Barmherzigen Schwestern wurde 1961 von Monsignore Paul Chittilapilly gegründet, dessen Foto in der Wohnung der Nonnen hängt. „Armut, Gehorsam, Keuschheit und Kranken zu helfen“, das werde von den Frauen verlangt, wenn sie sich dem Orden anschließen wollen. Die Ordensschwestern bekommen die Lebenserhaltungskosten vom Orden, ihr Verdienst wird nach Indien geschickt.

Was die vier Frauen in Deutschland zunächst ungewohnt fanden, sei die Tatsache, dass alte Menschen in den Heimen von Fremden betreut würden ‐ ganz anders als in ihrer Heimat, wo es selbstverständlich sei, dass die jeweiligen Kinder sich kümmern, wenn die Eltern im Alter Pflege brauchen. Im Fall der vier Nonnen würden die Geschwister in Indien dies für die Eltern übernehmen.

Jederzeit kann es Abschied nehmen heißen

„Wir versuchen hier in Tettnang in der knappen Zeit, die wir für den Einzelnen zur Verfügung haben, das Höchstmögliche zu tun, dass sich die alten Menschen wohlfühlen“, betonen die Ordenssfrauen. „Von den Tettnanger Bürgern wurden wir sehr freundlich aufgenommen“, erzählen Schwester Mariet und Schwester Udaya.

Schwester Tislet und Schwester Selma kamen erst kürzlich direkt aus Indien nach Tettnang und sind mit der deutschen Sprache noch nicht so vertraut. „Wir haben eine schöne Wohnung mitten in der Stadt“, erzählen sie. Besonders stolz seien sie auf ihren selbst gestalteten, feierlichen Raum für die Andacht.

„Ich war vorher schon zehn Jahre in Emmerich in Nordrhein-Westfalen, was ungewöhnlich lange für uns ist“, erzählt Schwester Udaya. Normalerweise werden die Ordensfrauen von der Generaloberin in Kerala nach drei bis maximal sechs Jahren an einen anderen Ort gesandt. „Bei uns gibt es das Sprichwort: Wenn die Stimme zu gut wird, soll man aufhören zu singen“, erklärt Schwester Mariet. Das heiße soviel wie: „Wer zu lange am gleichen Ort bleibt, wird bequem und träge.“

Wie lebt es sich ohne persönlichen Besitz?

Natürlich tue es ein wenig weh, wenn man sich gut eingelebt habe und dann wieder gehen müsse, geben die Ordensfrauen zu. Der Wechsel könne jederzeit passieren. Dann heißt es einpacken und abreisen. „Da uns kein Besitz belastet, ist das recht einfach für uns“, sagt Schwester Udaya lächelnd. „Kleidersorgen gibt es bei uns keine. Wir tragen unsere Ordenstracht und unser Schmuck ist das Kreuz.“

Alle zwei Jahre verbringen die Ordensschwestern einen Urlaub in Indien. Zehn Tage davon sind sie bei ihren Familien, die andere Zeit verbringen sie beim Orden. Die vier Frauen wirken völlig unkompliziert und voller Lebensfreude. Ob sie Besitz vermissen? „Nein“, sagen sie ‐ „überhaupt nicht“. All das würde nur belasten und nur vom wirklich Wichtigen im Leben ablenken.