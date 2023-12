Vier Fußballteams wollen spielen

Es wird wohl kein komplett fußballfreies Wochenende im Bezirk Bodensee des Württembergischen Fußballverbandes. Sowohl in der Bezirksliga Bodensee als auch in der Kreisliga A2 ist jeweils noch eine Partie angesetzt.

In der Bezirksliga treffen am Samstag um 14 Uhr wohl der SV Weingarten und die SG Argental aufeinander. Beide Mannschaften hoffen auf wichtige Zähler für den Klassenerhalt. Etwas komfortabler ist die Situation des SVW. Mit 19 Zählern belegen die Oberschwaben den zwölften Platz und haben damit sieben Zähler Vorsprung auf den TSV Tettnang auf dem ersten Abstiegsplatz. Für Argental bietet sich die Chance, mit einem Sieg die Tettnanger und den TSV Ratzenried zu überflügeln und auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu überwintern. Ausgetragen werden soll die Partie auf dem Kunstrasen des SV Weingarten.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen empfängt Kreisliga-Topteam

Ähnlich wie Weingarten positioniert ist die SGM Fischbach/Schnetzenhausen in der Kreisliga A2. Die Häfler haben 19 Punkte aus ihren ersten 13 Begegnungen geholt und liegen sechs Punkte vor der Abstiegszone. Zum Jahresabschluss könnte die SGM im Erfolgsfall vom achten auf den sechsten Tabellenplatz springen. Allerdings ist der Gegner gut unterwegs. Der FC Dostluk hat elf seiner 14 Spiele gewonnen - nur der SV Achberg, die SGM HENOBO und der TSV Schlachters spielen bislang eine noch bessere Runde. Geplant ist die Durchführung des Spiels auf dem Kunstrasenplatz des SC Schnetzenhausen am Sonntag um 14.30 Uhr.

Mittlerweile in der Winterpause befinden sich dagegen die Oberliga-Fußballerinnen des TSV Tettnang. Das in der Vorwoche abgesagte Verbandspokal-Achtelfinalspiel gegen den Regionalliga-Tabellenführer SV Hegnach soll am Sonntag, 25. Februar, 13 Uhr nachgeholt werden.