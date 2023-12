Verkehr fließt wieder normal durch Tettnang

Zehn Wochen der Verkehrsumleitung durch die Innenstadt sind am Freitagvormittag zu Ende gegangen. In der Wangener Straße wurde die halbseitige Sperrung gegen 10 Uhr von der beauftragten Firma abgebaut, aufgrund derer der Verkehr in Richtung Lindau umgeleitet werden musste.

Anfang Oktober hatte der Abriss eines Gebäudes in der Wangener Straße (auf Höhe Hausnummer 5) begonnen. Die Straße musste daher ab Hausnummer 7 (gegenüber von Lidl) halbseitig stadteinwärts gesperrt werden - kein Durchkommen also für jene, die von Wangen kommend hin zur Lindauer Straße wollten.

Hinweis auf Schild gilt den Fußgängern

Bis Ende Dezember war die Sperrung der Stadt zufolge angekündigt - jetzt ließ sich schon kurz vor Weihnachten die frohe Botschaft verkünden: Der Verkehr fließt wieder in beide Richtungen. Allein die Fußgänger werden noch durch ein Schild auf Beeinträchtigungen auf dem Gehweg hingewiesen.

Guten Gewissens wieder möglich: Die halbseitige Sperrung ist aufgehoben, der Verkehr kann wieder durch die Wangener in die Lindauer Straße fließen. (Foto: rwe )

Am Freitagvormittag während des Abbaus gerade am Feuerwehrhaus zugegen war Kommandant Konrad Wolf. „Wir sind sehr gut klar gekommen damit“, bilanziert er die zehn Wochen für die Freiwillige Feuerwehr. Wolf denkt dabei auch an jene Kräfte, die bei Einsätzen aus Richtung Bechlingen und Hoher Rain den Weg hin zum Feuerwehrhaus suchen. Für sie war die Kombination von Sperrung und Ampelschaltung von Vorteil.

Eine offizielle Strecke und mehrere Schleichwege

Hatten sich anfangs nicht alle an die Kennzeichnung „Durchfahrt verboten“ gehalten, so war später die offizielle Umleitung ein Thema in so mancher Debatte.

Zwar war die Baustelle an der Wangener Straße nur wenige Meter lang, doch hatte sie enorme Auswirkungen: Aus Richtung Wangen kommend mussten Autofahrer eine mehr als zwei Kilometer lange Umleitung in Kauf nehmen. Die offizielle Strecke führte über die Bach- und Bahnhofsstraße und den Kreisverkehr hin zur Ravensburger Straße sowie von dort über die Kirchstraße und den Bärenplatz zur Lindauer Straße.

Angesichts dessen hatten die Schleichwege über Olgastraße und Bärengässle Hochkonjunktur, die als „Anlieger frei“ gekennzeichnet waren. Aber auch das gehört jetzt der Vergangenheit an.