Er war und ist in der Innenstadt ein Hingucker, auch wenn er seit Kurzem in der zweiten Reihe steht. Die Rede ist von dem Verkaufsautomaten, der zunächst gut sichtbar vor dem Eckhaus am Bärenplatz seine Dienste anbot ‐ was vor allem den Kauf von Getränken, Snacks und E-Zigaretten umfasste.

Inzwischen ist er hinter das Haus und damit 20 Meter die Karlstraße hinunter gewandert. Was dahinter steckt, hat die SZ bei der Geschäftsführung der Evispo GmbH und der Stadt Tettnang erfragt.

Von der seit 2020 in Oberteuringen beheimateten Firma Evispo ist der Automat nämlich aufgestellt worden. Der Monster-Truck auf dem Gelände an der B33 bei Neuhaus ist ebenso ein Markenzeichen wie die drei aufeinander stehenden Container als Büro ‐ der Autohandel ist dabei das Hauptstandbein des 2018 gegründeten Unternehmens.

„Als Selbstständige müssen wir einfallsreich sein“, heißt es seitens der Geschäftsführung ‐ was in der Coronazeit zudem den Aufbau eines Testcenters bedeutete und seit Jahresbeginn den Einstieg in die Automaten-Branche.

Städtisches Bauamt wies den Betreiber zurecht

Jener an der Ecke Karlstraße/Bärenplatz (seit Anfang September gegenüber dem City zu finden) ist vielen Tettnangern aufgefallen ‐ bis ihm das städtische Bauamt das „Stoppschild“ zeigte, da er auf öffentlicher Fläche stand.

Auf SZ-Anfrage heißt es dazu aus dem Rathaus:

„Weder baurechtlich noch ordnungsrechtlich ist dieser genehmigt und auch nicht genehmigungsfähig an diesem Standort.“ Bürgermeisterin Regine Rist

Der Automat solle von der öffentlichen Fläche wieder entfernt werden, so die Vorgabe. Anders verhält es sich jedoch auf privatem Grund ‐ „hier wäre eine Abstellmöglichkeit bauordnungsrechtlich zu prüfen, da sie eventuell gegeben sein könnte. Unsere Bauordnung ist hier im Gespräch und in der Prüfung“, hatte Bürgermeisterin Regine Rist als Stand weitergegeben.

Kurz darauf war der Automat besagte 20 Meter hin in Richtung Eingang des Geldinstituts gewandert. Bei ihm handelt es sich um das dritte Exemplar, das Evispo ins Rennen schickt. Die beiden ersten sind am Geschäftsstandort in der Maybachstraße in Neuhaus zu finden ‐ und haben seit Dezember 2022 mit der „heißen Kiste“ einen Pizza-Automaten zum Nachbarn, hinter dem Bruno Vöhringer als Inhaber und Mieter des dortigen Standorts steht.

An anderen Standorten auch Alkohol im Sortiment

Ein gut erreichbarer und prominenter Platz, wie er auch in Tettnang angedacht war/ist. Vermessen und für gut befunden war gar die Nische, die das Eck des Hauses und den Übergang zwischen Bärenplatz und Karlstraße bildet. Dort ein Automat? „Das hätte sich nicht ins Stadtbild eingefügt“, war der Evispo-Geschäftsleitung nach dem Probeversuch schnell klar.

Nicht bei diesem sei übrigens die Scheibe kaputt gegangen. Auch etwaigem Vandalismus lässt sich das gesplitterte Glas nicht in die Schuhe schieben, sei es doch bereits bei der Anlieferung in die Brüche gegangen.

Jetzt braucht es eine neue Scheibe ‐ und Entscheidungen, womit die freien Fächer belegt sein sollen. In Oberteuringen sind die Automaten mit einer Getränkebandbreite von Ayran über EnergyDrinks und Limos bis zu Alkohol bestückt. Bei dem gibt es allerdings den Nebeneffekt, dass er ‐ vor Ort getrunken ‐ auch gleich zu Müll und Gelagen führen kann.

Betreiber sucht Standorte auf Privatgrund

Davon unabhängig heißt es von der Evispo-Geschäftsführung: „Wir können uns auch etwas Regionales vorstellen.“ Dass Automaten grundsätzlich ein Erfolgsmodell sein können, hängt sicher mit zurückgehenden Öffnungszeiten zusammen ‐ von Läden, Gaststätten, Tankstellen.

Sie bringen es mit sich, dass 24/7-Verkaufsautomaten immer mehr im Kommen seien, so Evispo ‐ mit der Schwierigkeit, Standorte auf Privatgrund dafür zu finden. 100 bis 150 Euro je Monat soll dem Vernehmen nach als Zubrot für Vermieter gang und gebe sein...

Betreiber hofft auf Standort in Langenargen

Dass Evispo nur einer von mehreren „Playern“ auf diesem entwicklungsfähigen Markt ist, versteht sich. Erkennbar wird es an der Bestückung der Bahnhöfe mit Automaten, aber auch angesichts dessen, der in Friedrichshafen nahe der Bahnschranken in der Paulinenstraße um Kunden buhlt.

Die Gedankenspiele der Oberteuringer richten sich dieser Tage nach Langenargen. Ein Platz an der Uferpromenade war zunächst im Auge gefasst, ließ sich aber nicht realisieren. Jetzt hofft Evispo dort auf Angebote privater Platzanbieter ‐ so wie in Tettnang.

Die gekühlten Automaten haben fünf oder sechs Ebenen, auf denen (nebeneinander bis zu zehn) Produkte vorgehalten und gegen Einwurf von zwei, drei vier Euro (zehn für E-Zigaretten) ausgeworfen werden.