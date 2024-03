Verantwortung für eine ganze Station

(sz) Neun Fachkrankenpflege-Schüler tragen 14 Tage lang die Verantwortung für eine Station der Klinik Tettnang. Wie der Medizin Campus Bodensee (MCB) mitteilte, werden sie auf einer 20-Betten-Station von examinierten Pflegekräften unterstützt und angeleitet.

Auf der Station werden allgemeinchirurgische Patienten stationär versorgt, ebenso wie Patienten mit künstlichen Knie- oder Hüftgelenken und auch frisch an der Wirbelsäule operierte Männer und Frauen. Laut Mitteilung reagieren alle positiv auf die Auszubildenden und diese nehmen viel mit für die letzten Ausbildungsmonate und das abschließende Examen in Theorie und Praxis.

Laut MCB haben sich die Auszubildenden dabei inzwischen eine gewisse Routine angeeignet. „Es läuft und jeder findet sich jeden Tag ein bisschen besser zurecht“, sagt Jessica Moser. Doch damit nicht genug: Sie haben nach eigener Aussage ihre Scheu abgelegt ans Telefon zu gehen, genießen das freundliche Vertrauen seitens der Patienten, das verantwortungsvolle Miteinander und, dass ihnen so manche Frage wie vielleicht „Was wurde bei dem Patienten eigentlich gemacht?“ direkt von dessen Operateur beantwortet wird.

Wie es nach den 14 Tagen weitergeht, wissen die meisten: „Ich würde gerne hier in der Klinik Tettnang auf der Station drei oder vier arbeiten“, sagt Leonie Bott und ihre Kollegin Jolina Prinz verrät „Ich bleibe wahrscheinlich auf der Station fünf.“

Timo Glampe, der vor fünf Jahren sein Freiwilliges Soziales Jahr in der Klinik Tettnang begann, dann die einjährige Krankenpflegehilfe-Ausbildung machte und schlussendlich nun bald die dreijährige generalistische Fachkrankenpflege-Ausbildung absolviert hat, wird die Klinik Tettnang verlassen und vermutlich im Zentrum für Psychiatrie seine Karriere in der Krankenpflege starten, genau wie Jessica Mohr.

Praxisanleiterin Larissa Weber hat im Jahr 2018 die erste Schülerstation in der Klinik Tettnang als Auszubildende erlebt und freut sich, dass die Auszubildenden heute wie damals die temporäre Eigenverantwortung in vielen Belangen als gute Vorbereitung für die Abschlussprüfungen sehen. In einem kurzen Satz fasst Timo Glampe die Schülerstation 2024 so zusammen: „Lehrreiches, schönes, positives Chaos.“