Vaude ehrt Jubilare

Beim traditionellen Unternehmenstag mit anschließender Weihnachtsfeier hat Vaude 36 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit insgesamt mehr als 600 Jahren Betriebszugehörigkeit geehrt.

Geschäftsführerin Antje von Dewitz und Personalleiterin Miriam Schilling bedankten sich bei allen für ihr Engagement, und die Geehrten erhielten von ihren Führungskräften einen reichlich mit regionalen Produkten gefüllten Geschenkekorb, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Gemeinsam wurde auf besondere Momente zurückgeblickt - dabei gab es einige lustige Anekdoten, die bis in die Anfangszeit von Vaude zurückreichten.

Seit 40 Jahren ist Gabriele Neusch dem Unternehmen treu, anfangs in der Fertigung und nun seit vielen Jahren im Fabrikverkauf. Angelika Mayer (Fabrikverkauf) ist seit 35 Jahren bei Vaude im Einsatz. Für je 30 Jahre Betriebszugehörigkeit und als „Urgesteine der Firma“ wurden Andreas Eberhardt (Event-Management) und Claus Müller (Design) geehrt. Ihr 25-Jahr-Jubiläum feierte Marlies Amm, die als Bekleidungstechnikerin startete und heute in der zentralen Beschaffung tätig ist. Auf 25 Jahre blickt auch Jan Lorch zurück, der in der Geschäftsleitung für Vertrieb und Nachhaltigkeit verantwortlich ist. Für 20 Jahre wurden elf Mitarbeitende geehrt, und 22 Kolleginnen und Kollegen feierten ihr 10-Jähriges.