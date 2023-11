Uwe Kossack stellt acht seiner Favoriten vor

Jedes Jahr gibt es eine Vielfalt an Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt zu entdecken. Auf einige dieser neuen Titel wirft Uwe Kossack am Donnerstag, 16. November, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Tettnang ein Licht. Prägnant, kompetent und mit sprachlicher Eleganz stellt er seine Favoriten vor, sodass auch das Zuhören schon zum Genuss wird.

Uwe Kossack war viele Jahre als Autor, Moderator und Redakteur beim Süddeutschen Rundfunk Stuttgart und beim SWR Baden-Baden zum SWR als Literaturexperte tätig. Vor allem mit seinen Autoren- und Kritikergesprächen prägte er das Literaturprogramm dieser Sender.