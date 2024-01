Nach dem Brand von rund 100 Strohballen am Samstagabend in Walchesreute ermittelt die Polizei weiterhin wegen Brandstiftung. Wie Simon Göppert, Polizeisprecher beim Polizeipräsidium Ravensburg, mitteilt, seien die Ermittlungen in vollem Gange und man hoffe weiterhin auf Hinweise möglicher Zeugen.

Das Feuer war am Samstagabend ausgebrochen, um 20.43 ging bei der Tettnanger Feuerwehr der Alarm ein. Auf einem Acker nahe der B467 standen die rund 100 Rundballen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren Tettnang und Kau waren schließlich bis in die frühen Morgenstunden damit beschäftigt, die Ballen kontrolliert abbrennen zu lassen.

Empfohlene Artikel Lange Nacht 100 Strohballen brennen in Tettnang - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung q Tettnang

Polizei ermittelt weiterhin

Wie hoch der Sachschaden ist, dazu konnte die Polizei noch keine Zahl nennen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, jedoch könne Brandstiftung nicht augeschlossen werden, so Göppert.

Es handle sich bei den aktuellen Ermittlungen der Polizei daher um ein übliches Vorgehen in solchen Fällen. Göppert bittet alle, die möglicherweise relevante Beobachtungen im fraglichen Zeitraum gemacht haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.