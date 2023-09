Unterschriften sammeln für die Rückkehr zum G9

Beim vergangenen Bähnlesfest hat Tettnangs CDU-Vorsitzender Daniel Funke der G9-Volksantrag-Mitinitiatorin Corinna Fellner, stellvertretend für die G9-Bewegung in Baden-Württemberg, 115 Unterschriften überreicht, welche vom CDU Ortsverband gesammelt wurden.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Bildung und deren Qualität zum Wohle von Schülern und der sattelfesten Zukunft unserer Gesellschaft im Ländle wieder eine viel höhere Priorität haben müssen. Hierzu zählt mitunter die Rückkehr zum G9, die in der Landespolitik nun eingeschlagen werden muss“, so Funke. Am Bähnlesfest sammelte die G9-Elterninitiative zudem selbst in der Montfortstraße Unterstützerunterschriften für den Volksantrag und kam dabei auf fast 600 Unterschriften.

Ein erfreuliches Signal, das jedoch nicht zum Pausieren animiert, da laut Eigenaussage der Initiatoren bis zum 13. November noch 12.000 Unterschriften notwendig seien und eingesammelt werden müssen, damit das Quorum von insgesamt 39.000 Unterschriften erreicht wird und der Landtag sich sodann mit dem Gesetzesantrag beschäftigen muss.

Unterstützungsmöglichkeiten https://g9-jetzt-bw.de/