Bevor die ersten Bewohner einziehen, konnten sich Interessierte am Dienstag die neue Anschluss- und Obdachlosenunterbringung im Loreteoquartier anschauen. Der Knatsch im Vorfeld scheint Geschichte.

Auch Kritiker früherer Pläne zeigten sich versöhnt. Ein bisschen wird das auch damit zu tun haben, dass künftige Bewohner vor Ort waren ‐ hier kamen schon die ersten Kontakte zustande.

Einziehen werden erst einmal 26 Menschen, darunter neun Kinder. Insgesamt sind es vier Familien und sieben Einzelpersonen aus insgesamt sieben Nationen. Vier Wohneinheiten sind dann noch frei.

Maximale Belegung dürfte kaum erreicht werden

Wie Sozialarbeiter Markus Eckardt bei der Führung äußerte, könnten jetzt noch bis zu neun Menschen einziehen. Rein rechnerisch liegt die Maximalbelegung zwar bei 45 ‐ doch in der Praxis, das wurde auch klar, dürfte die kaum erreicht werden.

Das Vorhaben hatte einige Zeit für Unfrieden in der Siedlung gesorgt. Ganz ursprünglich sollte der Spielplatz mit altem Baumbestand weichen, das wollten viele Familien nicht. Der Plan klappte dann aus Artenschutzgründen nicht. Der neue Bauplatz am Wohnmobilstellplatz selbst sorgte dann für weniger Aufregung.

Anwohner finden Fokus auf Familien gut

Dennoch gab es Sorgen bei Anwohnern. Da ging es dann eher um die Größe der Einrichtung oder auch die Frage, wer denn dort unterkomme. Und welches Sicherheitskonzept es vor Ort gebe, zumal auch der Schulweg am Gebäude entlang führe.

Dass so viele Familien mit Kindern im Gebäude unterkommen, kam da gut an. Die neuen Bewohner fanden sich immer wieder auch im angeregten Gespräch mit Anwohnern.

Viele gute Wünsche füllten recht schnell auch die Tafel vor dem Gebäude: Zu der Aktion hatten Integrationsmanagerin Brigitte Ganzmann und ihr Team eingeladen.

Frühere Kritiker loben veränderte Diskussionskultur

Lob gab es auch für die offene Kommunikation an Bürgermeisterin Regine Rist. Im gesamten Prozess mit ihrem Amtsvorgänger Bruno Walter fühlten sich Kritiker auch bei Sachfragen immer wieder in die rechte Ecke gedrängt.

Hier habe sich mittlerweile auch durch den Wechsel an der Rathausspitze Mitte des Jahres einiges geändert, war die Rückmeldung in verschiedenen Gesprächen.

Bei der Begrüßung richtete Regine Rist den Blick nach vorn. Es gehe nicht darum, Sorgen und Probleme wegzudiskutieren, aber jetzt gehe es darum, die Unterkunft zu eröffnen und „dass wir auch die Menschen, die hier einziehen, willkommen heißen“.

Jetzt gehe es „ums Leben hier, ums Betreuen hier, um die Integration hier und auch um den Schutz von allen hier“. Mit Blick auf Integration betonte Rist noch, wie wichtig das sei, wenn die neuen Bewohner „uns kennenlernen, wir sie kennenlernen. Das verbindet uns, dann können wir miteinander leben. Das tut uns allen in unserer Gesellschaft gut“.

Durch die räumliche Nähe bietet sich das an. Maria Schuster

Ein flankierender Ansatz besteht bereits: Die Unterkunft und ihre Bewohner werden in die Quartiersarbeit des nahen St.-Anna-Quartiers eingebaut. Dort ist Maria Schuster als Quartiersseelsorgerin tätig.

Sie schaute sich am Dienstag ebenfalls das neue Gebäude an. „Durch die räumliche Nähe bietet sich das an. Und es gibt bei uns eben viele Möglichkeiten und Angebote für Familien und Kinder.“ Viele würden sich sogar bereits kennen, habe sie festgestellt.

Integration, das begann in der Tat an dem Tag schon in vielen einzelnen Gesprächen mit den künftigen Bewohnern. Doch so erfreulich sie die bauliche Qualität und die modernen Räume finden, wurde auch klar: Ziel ist in der Regel eine eigene Mietwohnung, um richtig anzukommen.

Nachnamen und Kinder schrecken Vermieter teils ab

Eine Familie aus Afghanistan schildert die Herausforderung so: Er hat einen guten Job gefunden, eigentlich suchen sie eine Mietwohnung. Doch der Name, so ihr Eindruck, schrecke eben viele Vermieter ab ‐ ebenso dass die Familie Kinder hat.

Teils komme auf schriftliche Bewerbungen hin noch nicht einmal eine Antwort. Sie ziehen in der Unterbringung ein, weil der Mietvertrag der Stadt für ihre bisherige Wohnung nicht mehr verlängert wird. Sonst stünden sie bald auf der Straße.

Anerkennendes Kopfnicken kommt von Tettnanger Fachleuten aus dem Baugewerbe, die sich das Ganze mal anschauen wollten: Saubere Ausführung, gute Materialien, meinen sie.

Nur einen Punkt merken einige Besucher an: Die Außenfensterbänke im Erdgeschoss sind nicht trittfest. Das habe sie auch schon gesehen, sagt Regine Rist: „Da müssen wir definitiv noch nachbessern.“