Die Fotomodelle haben ein hohes Alter, legen auf Styling wie Schminke und Mode eher wenig Wert ‐ aber sie lieben Blumen. Die Fotokünstlerinnen Susanne Lencinas und Jule Kühn aus Heidelberg hatten deshalb die Idee, demente Frauen und Männer mit ihren Lieblingsblumen zu fotografieren. Herausgekommen ist eine ungewöhnliche Ausstellung, die seit Kurzem im Tettnanger Rathaus zu sehen ist.

Durch Blumen würden häufig starke Erinnerungen geweckt und die Menschen blühten oft regelrecht auf, meinten die beiden Künstlerinnen bei der Vernissage. Eines der Modelle habe einmal gesagt „diesen Tag werde ich nie vergessen.“ Es sind berührende und außergewöhnliche Fotos, auf denen die Menschen, umrahmt von ihren Lieblingsblumen, trotz Alter und Verwirrtheit, schön anzusehen sind.

Models aus dem Pflegeheim

Susanne Lencinas ist Kunsthistorikerin und erfahrene Fotografin, Jule Kühn hat unter anderem Architektur und Bildende Kunst studiert. Die Frauen haben sich spontan kennen gelernt und besitzen ein gemeinsames Atelier in Heidelberg. Jule Kühn stammt aus einer Großfamilie und hat ihre Oma und die älteren Verwandten als große Bereicherung empfunden. Mit der Ausstellung möchte sie etwas zurückgeben, wie sie sagt.

Susanne Lencinas erzählte bei der Ausstellungseröffnung von ihrer Mutter, die sehr unter dem Älterwerden gelitten habe. Dieses Vorbild sei für sie schrecklich gewesen ‐ deshalb sei die Ausstellung „Aufgeblüht“ wohl so etwas wie eine Therapie für sie.

„Unsere Models finden wir in Pflegeheimen und im Bekanntenkreis“, so Susanne Lencinas und Jule Kühn. „Wir sind immer in Interaktion mit den Modellen und erfüllen ihre Wünsche.“ Wie zum Beispiel bei dem Foto von „Inge“, die unbedingt eine Zigarette im Mundwinkel haben wollte, weil sie das an ihren Vater erinnerte.

Hospizverein wirkt ebenfalls mit

„Aufgeblüht“ gehört zum Veranstaltungsprogramm des Landratsamts Bodenseekreis zum Weltalzheimertag und ist eine Kooperation mit dem Hospizverein Tettnang und der Stadt. Bei der Vernissage im Rathaus begrüßte Tettnangs Beigeordneter Gerd Schwarz nach einem musikalischen Auftakt von Cellist Mikhail Antipov die Gäste.

Er wünsche sich, dass Menschen ins Pflegeheim gehen und den an Demenz Erkrankten ein Lächeln schenken, sagte Schwarz. Er dankte allen, die an der Organisation der Ausstellung beteiligt waren.

Ursula Beyer, die Vorsitzende des Hospizvereins, zitierte ein Gedicht von Pfarrerin Birgit Enders, das sie noch während ihrer fortschreitenden Demenz verfassen konnte: „Eure Welt interessiert mich nicht mehr, ich lebe in meiner eigenen. Lasst mich wie ich bin und schenkt mir eure Liebe.“

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospizvereins spenden schwer kranken, sterbenden Menschen und ihren Angehörigen menschliche Zuwendung. Vom Landratsamt waren die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle „Pflegestützpunkt Bodenseekreis“, Monika Topp und Petra Mecking, mit einem Infostand vertreten.

Die Fotoausstellung „Aufgeblüht“ ist bis Ende November im ersten und zweiten Stock des Tettnanger Rathauses zu den Öffnungszeiten zu sehen.