Unbekannter zerkratzt Auto

Tettnang

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend ein in der Grabenstraße in Tettnang geparktes Auto zerkratzt. Die Besitzerin hatte das Fahrzeug laut Polizeibericht gegen 18 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt.