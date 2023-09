Tettnang

Unbekannter zerkratzt Auto

Tettnang / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 13 Uhr einen in der Wilhelmstraße in Tettnang geparkten VW beschädigt. Der Täter zerkratzte den Lack des Wagens offenbar mutwillig mit einem spitzen Gegenstand und richtete laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro an.

Veröffentlicht: 15.09.2023, 14:43 Von: sz