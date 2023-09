Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag unerlaubt einen Kran in Betrieb genommen, der auf einer Baustelle in der Marienfelder Straße in Tettnang steht. Zudem hat er die dazu notwendige Fernbedienung gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, entstanden am Kran und an einem angrenzenden Hopfenfeld Schaden. Die Höhe könne aktuell noch nicht beziffert werden. Alleine der Schaden, der durch den Diebstahl der Fernbedingung entstanden ist, schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Telefon 07542 / 937 10 entgegen.