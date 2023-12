Seit gut zwei Monaten ist die Wangener Straße in Tettnang halbseitig gesperrt. Die erheblich längere Umleitung ärgert viele Autofahrer - weshalb sich auch längst nicht alle daran halten.

Die Stadt zieht eine erste Zwischenbilanz, zwei Wochen bleibt die Sperrung noch bestehen. Bei einer zweiten Umleitung zwischen Tettnang und Meckenbeuren ging es dafür im zweiten Anlauf schneller als gedacht - auf der Moosstraße herrscht inzwischen wieder freie Fahrt.

Die Baustelle an der Wangener Straße ist nur wenige Meter lang, doch die Auswirkungen sind enorm: Aus Wangen kommend müssen Autofahrer statt der sonst 200 Meter langen Strecke zwischen dem Kreisverkehr am Lidl und der Kreuzung Wangener/Lindauer Straße aktuell eine mehr als zwei Kilometer lange Umleitung in Kauf nehmen. Die offizielle Umleitungsstrecke führt über die Bach- und Bahnhofsstraße und den Kreisverkehr durch Ravensburger Straße und Kirchstraße über den Bärenplatz zur Lindauer Straße.

Die Umleitung ist etwa 2,1 Kilometer lang, der direkte Weg vom Kreisel zur Ampelkreuzung Wangener Straße/Lindauer Straße beträgt 200 Meter. Aus Richtung Wangen ist dieser Abschnitt gesperrt. (Foto: Schwäbische.de )

Laut Stadt bilden sich wenig Rückstaus

Vor allem zu Stoßzeiten sind etwa im Bereich des Kreisverkehrs an der Bachstraße hin und wieder kurze Rückstaus zu beobachten. Und weil viele Autofahrer Schleichwege nutzen, um die Umleitung abzukürzen, hat in einigen der kleinen Nebenstraßen der Durchfahrtsverkehr stark zugenommen, so etwa in der Olgastraße, im Bärengäßle oder der Schillerstraße. Auch wenn dort aktuell die Durchfahrt nur für Anlieger gestattet ist.

Die Stadt zieht dennoch eine positive Zwischenbilanz, wie Bürgermeisterin Regine Rist auf SZ-Nachfrage rückmeldet. „Keine der Nebenstrecken war in den vergangenen Monaten regelmäßig überlastet. Der Umleitungsverkehr verteilt sich gut“, stellt sie fest. Die Sorge, dass die Sperrung längere Rückstaus in den Hauptverkehrszeiten nach sich ziehen könnte, habe sich nicht bewahrheitet.

Im Sinne einer zukunftsweisenden Stadtentwicklung müsse man sich Herausforderungen dieser Art stellen, so Rist. Im Falle der halbseitigen Sperrung der Wangener Straße seien verschiedene Möglichkeiten im Vorfeld intensiv abgewogen worden. „Bei der Entscheidung für die Sperre standen neben verkehrstechnischen vor allem Sicherheitsaspekte im Vordergrund“, schreibt Rist.

Straßenbelag leidet unter hohem Verkehrsaufkommen

Bezüglich der von vielen genutzten Schleichwege erklärt die Bürgermeisterin, dass die Beschilderung klar sei und Autofahrerinnen damit unmittelbar mitgeteilt werde, „dass sie Verkehrsvorschriften und Anordnungen verletzen, wenn sie die vorgesehenen Routen verlassen“. Wer nur für den Anwohnerverkehr freigegebene Schleichwege nutze, müsse mit Strafen rechnen. Die Kontrolle des fahrenden Verkehrs obliege dabei der Polizei.

Um weitere Schäden zu vermeiden, wurde deshalb Anfang November eine Tonnagenbegrenzung für diesen Bereich erlassen, Bürgermeisterin Regine Rist

Beschwerden von Anwohnern habe es keine gegeben. Dass die kleinen Nebenstraßen teils nicht für ein hohes Verkehrsaufkommen ausgelegt sind, zeigt sich derzeit auch an manchen Stellen am Belag. Im Bereich vor dem Hotel Bären gibt es Schäden am Pflasterbelag, der sich teils löst. Die Schäden bestehen schon länger - laut Stadt vor allem deshalb, weil die Bärenstraße von Lkws gerne als Ausweichroute genutzt worden sei.

„Um weitere Schäden zu vermeiden, wurde deshalb Anfang November eine Tonnagenbegrenzung für diesen Bereich erlassen“, teilt Regine Rist mit. Die Durchfahrt sei nun für Lastwagen über 7,5 Tonnen verboten. Die bereits entstandenen Schäden würden sukzessive vom Bauhof beseitigt, kündigt Rist an.

Fußgänger müssen länger mit Einschränkungen rechnen

Noch etwa zwei Wochen bleibt die Wangener Straße halbseitig gesperrt. Die Arbeiten seien im Plan, sodass die Sperre am 22. Dezember wieder aufgehoben werden könne, so die Bürgermeisterin. Für den fahrenden Verkehr geht es dann wieder auf dem direkten Weg aus Wangen in Richtung Lindau und Friedrichshafen.

Eine Einschränkung bleibt für Fußgänger: Weil der Gehweg an der Baustelle noch bis Ende März gesperrt bleibt, müssen Passanten auf den Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausweichen. Für Fassadenarbeiten wird im Bereich der Baustelle ein Gerüst aufgestellt. Aus Sicherheitsgründen sei dort deshalb eine Sperrung notwendig, die am 28. März wieder aufgehoben werden soll.

In der Moosstraße ignorieren viele Autofahrer die Schilder

Bereits jetzt aufatmen können Autofahrer, die zwischen Tettnang und Meckenbeuren unterwegs sind. Einen Monat und vier Tage lang hatte die Sperrung der Moosstraße teils große Emotionen ausgelöst. Seit Montag, 27. November, ist die zentrale Verbindung zwischen Tettnang und Meckenbeuren wieder offen - auch wenn es in den Meckenbeurer Gemeindenachrichten vom 2. Dezember noch geheißen hatte: „Die Moosstraße ab Höhe Norma ist vom 19.11.2023 bis 08.12.2023 wegen Verlegung einer Fernmeldeanlage voll gesperrt.“

Zwar war die Sperrung der K 7725 einmal verlängert worden, wie Sebastian Dix gegenüber der SZ bestätigt hatte - der 11.11.war als Fertigstellungstermin aufgrund des Wetters und von Umplanungen nicht zu halten gewesen. Der Leiter der Unternehmenskommunikation des Stadtwerks am See (federführend bei den von Assbau ausgeführten Breitbandarbeiten) hatte schon früh von einer „emotionalen Baustelle“ berichtet - was sich bis zum Schluss durchgezogen habe.

„Da kann man schon den Kopf schütteln“, fasst er zusammen, dass sich immer wieder Autofahrer hinter den Linienbus „klemmten“, der ja von der Sperrung ausgenommen war. Andere ignorierten die Umleitungsschilder frei heraus, wieder andere nutzten nicht ausgeschilderte Wege und beschädigten diese.