"Selten blödes Verhalten": 22-Jähriger gibt sich als Polizist aus

Tagelang hat ein junger Mann aus dem Bodenseekreis nach seinem jüngeren Bruder gesucht und sich in seiner Verzweiflung sogar als Polizist ausgegeben. Dafür musste sich der 22-Jährige nun vor dem Amtsgericht Tettnang verantworten. Zu hören gab’s dort eine wilde Geschichte - das Verfahren wurde gegen Zahlung von 800 Euro zugunsten des Ravensburger Jugendhilfevereins aber eingestellt.

Laut Staatsanwaltschaft soll sich der junge Afghane Ende Januar 2023 am Bahnhof Kressbronn gegenüber einigen Schülern als Polizist ausgegeben haben. Mit der Begründung, er habe Marihuanageruch wahrgenommen, habe er die Schüler aufgefordert, ihm ihre Ausweise zu zeigen. Laut Anklageschrift kamen die Teenager dem aber nicht nach, sondern wollten stattdessen den Dienstausweis des Angeklagten sehen.

Schlägerei mit einem Schüler

Mit einem der Schüler habe sich daraufhin eine Schlägerei entwickelt, wobei nicht geklärt werden konnte, wer zuerst zugeschlagen hat, so der Staatsanwalt. Der 22-jährige soll anschließend diesen Schüler mit dem Auto verfolgt und dabei so stark beschleunigt haben, dass sich der junge Mann nur mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte. Daher musste sich der Angeklagte vor Gericht auch wegen vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

„Selten blödes Verhalten“

Bevor Richterin Rebecca Hutt den Angeklagten zu den Vorwürfen befragen konnte, gab dessen Anwältin eine Erklärung in seinem Namen ab. „Es war ein selten blödes Verhalten. Das weiß er im Nachhinein auch“, begann die Verteidigerin und führte im Weiteren aus, warum ihr geständiger Mandant so gehandelt hatte. Demnach war dessen jüngerer Bruder bereits seit zwei Wochen untergetaucht gewesen - vermutlich wegen Schulden im Drogenmilieu.

Getriggert durch Marihuanageruch

Als ältester Sohn war der 22-jährige Angeklagte von seinen Eltern beauftragt worden, den jüngeren Bruder zu suchen. Eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in Lindau hatte er bereits gestellt, als er den Tipp erhielt, dass sich am Bahnhof Kressbronn eine Kontaktperson des Vermissten aufhalten könnte. „Als er dann den Marihuanageruch bei den Zeugen wahrnahm, hat ihn das total getriggert, weil sein Bruder auch Drogen konsumiert hat“, erläuterte seine Verteidigerin.

Er habe sich gegenüber den Schülern, die er für nicht älter als zwölf Jahre hielt, nicht nur als Polizist ausgegeben, sondern auch als „Moralapostel“ aufgeführt und sie eindringlich vor Drogenkonsum warnen wollen. Heute wisse er, dass ihm so etwas nicht zustehe, sagte die Anwältin. Bei dem einen Schüler, mit dem er sich später geschlagen hat, habe er angenommen, dass sich sein Bruder bei diesem aufhalte. Der Schüler habe sich ihm gegenüber „großkotzig und provozierend“ verhalten.

Als der Angeklagte festgestellt habe, dass eine Verwechslung vorlag, sei er dem jungen Mann in normaler Geschwindigkeit hinterhergefahren, um die Sache aufzuklären. Da der vermeintlich Geschädigte trotz Ladung als Zeuge vor Gericht nicht erschienen war, meldete Richterin Hutt Zweifel an dessen Interesse an einer Strafverfolgung an. Anzeige erstattet hatte ein unbeteiligter Dritter.

2016 mit den Eltern aus Afghanistan geflüchtet

Befragt zu seinen persönlichen Verhältnissen, schilderte der Angeklagte, wie er 2016 zusammen mit seinen Eltern und sechs Geschwistern aus Afghanistan nach Deutschland gekommen sei. Nach erfolgreichem Schulabschluss und Ausbildung zum Mechatroniker arbeite er heute Vollzeit in seinem Beruf und mache zusätzlich eine Fortbildung zum Techniker. Als ältester Sohn kümmere er sich um seine Geschwister, unterstütze diese auch mit 800 Euro monatlich. Leider seien zwei seiner vier Brüder in die Kriminalität abgerutscht, da er durch seine beruflichen Verpflichtungen nicht mehr so gut auf sie aufpassen könne, schilderte der 22-Jährige.

Von der Familie „ganz schön gemolken“

„Das wäre auch nicht ihre Aufgabe, sondern die ihrer Eltern, die Söhne wieder in die Spur zu bringen. Wenn ich mir das erlauben darf: Sie werden von Ihrer Familie ganz schön gemolken“, kommentierte Richterin Hutt die Ausführungen des Angeklagten. Da eine Verurteilung wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eine Schädigungsabsicht des Täters voraussetzt und die Richterin diese nicht als gegeben ansah, wurde der Anklagepunkt fallen gelassen. Auch wegen der Amtsanmaßung müsse ihrer Meinung nach „nicht zwingend ein Urteil gefällt werden“. So verständigten sich Richterin, Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf die Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung von 800 Euro.