U2-Tributband spielt im Flieger

Die Stuttgarter U2-Tributband „The Edge“ spielt am Samstag, 20. Januar, ab 20.30 Uhr in Tettnang im Flieger. Hits wie „With Or Wihout You“, „I Still Haven´t Found What I´m Looking For“, „Pride“ oder „One“ - Die Band U2 ist seit mehr als 35 Jahren jedem ein Begriff. Allerdings sind deren Konzerte in Deutschland nur rar gesät.

Dies nehmen „The Edge“ zum Anlass die Musik von U2 mit Liebe zum Detail selbst live zu performen. „Erwarten kann das Publikum bei „The Edge“ ein ca. 2,5-stündiges Event mit Hits und musikalischen Gaumenfreuden der Rockband aus Irland“, heißt es in der Ankündigung.