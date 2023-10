TTC-74 Tettnang vermasselt den Saisonauftakt

Die erste Herrenmannschaft des TTC-74 Tettnang ist am vergangenen Wochenende in die Saison gestartet. Im ersten Spiel in der Tischtennis-Kreisliga A war das Team allerdings nicht erfolgreich. Gegen den Aufsteiger SC Markdorf setzte es eine 4:9-Niederlage.

Dabei zeigten sich die Tettnanger noch nicht in bester Form. Einen großen Einfluss auf das Ergebnis hatten die Eröffnungsdoppel. Stefan Merath und Karl Knöpfler mussten nach einer 2:0-Satzführung noch eine knappe Fünfsatzniederlage (9:11) einstecken. Auch Jürgen Hanke/Philipp Junginger verloren den Entscheidungssatz. Eine glatte Niederlage gab es für Markus Schmidt/Holger Hübner.

Das Spiel ist nur kurz eng

In den Einzeln brachten Junginger und Merath Tettnang auf 2:3 heran. Knöpfler musste dann eine Fünfsatzniederlage hinnehmen, während Hanke nervenstark nach dem Entscheidungssatz siegreich blieb. Danach gewann allerdings nur noch Merath ein Einzel ‐ er zeigte sich auch als Einziger vom Team in guter Form. Schlussendlich hieß es am Ende aus Tettnanger Sicht 4:9. Das erste Auswärtsspiel bestreitet der TTC-74 am Samstag beim SVW Weingarten III (19 Uhr).

Zwei Siege zum Start gab es für die erste Jugendmannschaft in der Kreisliga A. Die zweite Jugendmannschaft in der Kreisliga B hat einen Sieg und eine Niederlage vorzuweisen.