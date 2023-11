TSV Tettnang verliert wichtiges Oberligaspiel

Die Fußballerinnen des TSV Tettnang haben am neunten Spieltag der Oberliga zu Hause im ifm-Stadion gegen den Tabellennachbarn TSV Neckarau mit 2:3 (1:1) verloren. Bei nasskaltem Herbstwetter und immer tiefer werdenden Platzverhältnissen taten sich beide Mannschaften schwer, ins Spiel zu kommen. Durch den Auswärtssieg rückte Neckarau als Tabellenneunter bis auf zwei Punkte an den Tabellenachten Tettnang heran.

Der TSV Tettnang hatte laut Mitteilung in der ersten Halbzeit die zwingenderen Offensivaktionen, spielte diese aber nicht konzentriert zu Ende. Ein Einwurf auf Anja Stiefenhofer leitete schließlich aber die 1:0-Führung für die Tettnangerinnen ein. Stiefenhofers Schuss konnte eine Verteidigerin noch abblocken, doch Svenja Kunz schaltete schnell und versenkte den Nachschuss im linken Eck.

Tettnang muss nach der Pause Lehrgeld zahlen

Doch die Freude über die Führung hielt bei der Mannschaft der Trainer Manuel Prinz und Karin Rasch-Boos nicht lange an. Nur zehn Minuten später glichen die Gäste aus Neckarau aus. Eine Flanke von der linken Seite erreichte die frei stehende Inga Ehrenfried, die ungestört zum Ausgleich einköpfte. Bis zur Halbzeitpause passierte nicht mehr viel und somit ging es mit einem aus Tettnanger Sicht unglücklichen Remis in die Kabinen.

Die zweite Hälfte ging an die Mannschaft, die mehr Kampfgeist und Wille an den Tag legte. Und das war nicht der TSV Tettnang. Der TSV Neckarau kaufte der Heimelf in den entscheidenden Situationen den Schneid ab und so mussten die Tettnangerinnen in der 55. und 78. Minute erneut Lehrgeld zahlen. Ein Kopfballtor und ein Schnittstellenpass durch die TSV-Kette brachten die Entscheidung. In der 87. Minute konnte Jana Erdle zwar noch nach einem Freistoß per Kopf verkürzen, doch das änderte am Ausgang des Spiels nichts mehr.

Am Samstag (15.30 Uhr) ist Tettnang beim Tabellenfünften Hegauer FV gefordert. Der verlor am Sonntag beim Karlsruher SC II, weshalb es im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga noch enger geworden ist.

Oberliga, 9. Spieltag: TSV Tettnang ‐ TSV Neckarau 2:3 (1:1)

Tore: 1:0 Svenja Kunz (24.), 1:1 Inga Ehrenfried (34.), 1:2 Janita Rothermel (55.), 1:3 Nele Villing /78.), 2:3 Jana Erdle (88.) ‐ TSV: Mägerle, Kottmann (59. Trautwein), Erdle, Reiner (65. Ebinger), Kiesel (71. Marschall), Serafini, Kaiser, Köger, Leim, Stiefenhofer (71. Siber), Kunz.