Die Fußballfrauen des TSV Tettnang werden die Rückrunde in der Frauen-Oberliga mit einem neuen Cheftrainer bestreiten. Manuel Prinz und der Verein gehen ab sofort getrennte Wege. Schon das erste Ligaspiel im neuen Jahr absolvierten die Tettnangerinnen ohne ihn. Interimsweise betreuten Co-Trainerin und Sportliche Leiterin Karin Rasch-Boos und Tim Rainbow das Team und durften sich am Ende über einen knappen 3:2 (0:0)-Sieg gegen den FC Freiburg-St. Georgen freuen. Nun steht der Nachfolger von Prinz fest.

Einen Trainerwechsel vollziehen Vereine im Sport häufig, weil die Ergebnisse ausbleiben. Bei Tettnang ist der Fall anders gelagert. Prinz und der TSV haben ihre gemeinsamen Ziele erreicht. In der Saison 2021/2022 war der 29-Jährige hauptsächlich als Assistent unterwegs, wenngleich er zum Saisonende das Amt des entlassenen Co-Trainers Philipp Zimmermann übernahm und die Montfortstädterinnen fast noch zum Klassenerhalt in der Oberliga geführt hätte. So aber ging es runter in die Verbandsliga: mit Prinz und dem klaren Ziel Wiederaufstieg. Auch dank Torschützenkönigin Anja Stiefenhofer (27 Treffer) gelang das Vorhaben. In souveräner Manier feierte Tettnang 2023 die Meisterschaft und die Rückkehr in die Oberliga. Die Hinrunde verlief dann ordentlich, als Neunter von zwölf Mannschaften verabschiedete sich der TSV in die Winterpause. Aber kurz vor dem Ligastart im Jahr 2024 entband der Verein Prinz von seinen Aufgaben, die Information erhielt er zwei Tage vor dem Sonntagsspiel gegen Freiburg-St. Georgen.

Aufgrund der sportlichen Situation und der wichtigen anstehenden Spiele gegen unmittelbare Tabellennachbarn sahen wir uns zu diesem Schritt gezwungen. Karin Rasch-Boos

„Selten ist mir ein Gespräch so schwergefallen, denn menschlich und von seinem Engagement ist Manuel ein toller Trainer und ich wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute“, hat sich Rasch-Boos die Entscheidung nicht leichtgemacht. Die Verantwortlichen hielten sie aber für nötig, weil die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gepasst habe. Das war der Eindruck aus der schleppenden Vorbereitung sowie dem 0:7 im Verbandspokal-Achtelfinale gegen den Regionalliga-Tabellenführer SV Hegnach. „Aufgrund der sportlichen Situation und der wichtigen anstehenden Spiele gegen unmittelbare Tabellennachbarn sahen wir uns zu diesem Schritt gezwungen“, so Rasch-Boos.

Manuel Prinz äußert Verständnis

Prinz geht ohne Groll. „Ich werde immer gerne nach Tettnang zurückkehren“, betont er gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. „Das waren zwei intensive, schöne Jahre, vergoldet mit der Meisterschaft.“ Persönlich habe der 29-Jährige, der ab und zu beim B-Ligisten SV Blitzenreute mitkickt, viel „lernen und wachsen“ können. Gerne hätte er weiter mit der Mannschaft gearbeitet, doch auch er selbst hat gespürt, dass es zwischen ihm und den Spielerinnen nicht mehr so rundläuft. Im Gespräch mit Rasch-Boos vor zwei Wochen berichtete er ihr von dem Gefühl, nicht mehr so den Zugriff zu haben. „Das hat ein bisschen mehr Dynamik aufgenommen. Im Pokalspiel gegen Hegnach hat man gemerkt, dass die Mannschaft leblos und wenig aktiv spielt. Ich habe ihr nicht mehr das Leben einhauchen können, das muss man reflektieren und bewerten“, sagt Prinz. Deshalb könne er die Entscheidung des Vereins nachvollziehen. „Wir gehen lieber im Guten“, meint er.

Am Freitag werde er sich noch persönlich von der Mannschaft verabschieden. In der Zukunft kann sich Prinz vieles vorstellen, es gab auch schon Angebote. Er hat seinen Beruf, ist bei Ravensburger im Vertrieb tätig. Ansonsten hat er nun „auf einmal einen so freien Terminkalender, ich weiß nicht, was die Zeit bringt“, meint Prinz.

Spiel eins nach ihm wurde dank der Tore von Alicia Serafini (60., Foulelfmeter), Simone Birkle (76.) und Sandra Trautwein (90.) mit 3:2 gegen Freiburg-St. Georgen gewonnen. Torspielerin Teresa Frischknecht feierte dabei ihr Oberligadebüt, nachdem sie im Sommer mit einem Kreuzbandriss vom SC Unterzeil-Reichenhofen nach Tettnang wechselte.

Leandro Simonelli übernimmt die Tettnanger Fußballfrauen. Co-Trainerin bleibt Karin Rasch-Boos. (Foto: TSV Tettnang )

Einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt will der TSV im ifm-Riedstadion gegen den FV 09 Niefern machen. Anpfiff ist am Sonntag um 13 Uhr. Trainer ist dann erstmals Leandro Simonelli. Er wohnt in Dornbirn und übernimmt den Sechsten der Oberliga. Der 50-jährige UEFA-A-Lizenz-Inhaber trainierte unter anderem die Frauen des FC Rapperswil-Jona in der 1. Schweizer Liga (Women´s Super League), die Frauen des FFC Vorderland (österreichische Bundesliga) und die Frauen des FC St. Gallen-Staad in der Nationalliga B. Zudem war er zehn Jahre Auswahltrainer beim Liechtensteiner Fußballverband und Verbandstrainer des Vorarlberger Fußballverbands. Unterstützen wird ihn Rasch-Boos neben ihrem Amt als Sportliche Leiterin. „Er hat im Frauen- und Juniorinnenfußball sehr gute Referenzen“, freut sie sich über seine Zusage.

Frauenfußball-Oberliga, 11. Spieltag: TSV Tettnang – FC Freiburg-St. Georgen 3:2 (0:0). – Tore: 1:0 Alicia Serafini (60. Foulelfmeter), 2:0 Simone Birkle (76.), 2:1 Tamara Smigic (86., Elfmeter), 2:2 Teresa Frischknecht (89., Eigentor), 3:2 Sandra Trautwein (90.) – Schiedsrichter: Jan Wenzel – TSV: Frischknecht, Kottmann (84. Rizzolo), Reiner (76. Siber), Ebinger (63. Marschall), Serafini, Kaiser, Köger, Birkle, Erdle, Stiefenhofer (63. Trautwein), Kunz (40. Netzer).