TSV Tettnang veranstaltet hochkarätiges B–Jugend–Turnier

Seine zweite Auflage erlebt der ifm–Cup für Fußball–B-Junioren in Tettnang an bekannter Stätte mit neuem Namen. Im umbenannten ifm–Riedstadion messen sich am Samstag, 22. Juli, acht Teams. Darunter befinden sich mit den Vertretungen vom FV Ravensburg, FC Memmingen und FC Wangen auch regional sehr angesehene Adressen.

Nach einer Saison mit sechs Meistertiteln und vier Pokalsiegen bei Aktiven und Jugendfußballern läutet der TSV Tettnang das kommende Spieljahr 2023/24 mit dem ifm–Cup ein. In der ersten Auflage siegte überraschenderweise der Gastgeber. Diesmal ist das Feld der Konkurrenten noch stärker bestückt.

Das sind die Teilnehmer

Sind der FV Ravensburg und FC Memmingen mit ihren U16–Mannschaften vertreten, so kommen der FC Wangen, TSV Pfuhl, SV Kressbronn, SGM Eglofs/Ratzenried, SGM SG Mettenberg und Tettnang hinzu. Ein sehr starkes Teilnehmerfeld ist damit am Start, freut sich Volker Boos seitens der ausrichtenden Jugendabteilung.

Für Tettnang ist das ein veritabler Testlauf, denn auf den frischgebackenen Aufsteiger von der Regionen– in die Landesstaffel warten ab Herbst in der Liga hochkarätige Gegner wie die U17 aus Ravensburg, TSG Balingen, FC Wangen, VfB Friedrichshafen und FV Biberach. Mit Spielern der Aufstiegsmannschaft und Akteuren der Jahrgänge 2008, die in der C–Jugend–Regionenstaffel eine sehr gute Saison spielten, geht der TSV das Abenteuer Landesstaffel an.

Das interessante Vorbereitungsturnier ermöglicht einen ersten Eindruck über die neu formierten B–Jugendteams. Beginn ist am Samstag um 9.45 Uhr, gespielt wird zunächst in zwei Vierergruppen bei je 25 Minuten Spieldauer. Mit dem Finale ist gegen 14 Uhr zu rechnen.