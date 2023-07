TSV–Tettnang unternimmt Radtour

Die Abteilung Freizeitsport im TSV–Tettnang unternimmt am Freitag, 21. Juli, eine geführte Radtour. Sie führt von Tettnang–Gießenbruck–Betznau–Kressbronn–Langenargen–Eriskirch–Don–Bosko–Haus, hier Einkehr in einer Besenwirtschaft am Radweg, weiter über Eriskirch–Schoppenhof–Oberbaumgarten–Lochbrücke–Dillmanshof–Kau–Bürgermoos und zurück nach Tettnang, hier Ende der Radtour. Abfahrt ist um 13 Uhr an der Stadthalle, die Gesamtstrecke beträgt rund 35 bis 40 Kilometer. Bei Regen fällt die Radtour aus. Tourenführer ist Siegfried Brugger, Telefon 07543/7844.