TSV Tettnang: Spiel gedreht ‐ und doch verloren

Die Oberliga-Heimpremiere des TSV Tettnang in der Saison 2023/2024 endete mit einer Enttäuschung. Im ifm-Riedstadion lagen die Tettnanger Fußballfrauen am Sonntag zwar mit 2:1 zur Pause vorne, verloren am Ende aber mit 2:3 gegen den FSV Waldebene Stuttgart Ost.

Tettnangs Trainer Manuel Prinz haderte etwas mit zwei Entscheidungen von Schiedsrichterin Svenja Neugebauer. Aus seiner Sicht hätte es den Freistoß, der zum 2:2 führte, nicht geben dürfen. TSV-Torhüterin Lisa Mägerle hielt den Schuss, aber Selina Zürn staubte ab (46.). In der Entstehung des 3:2-Siegtreffers durch Franka Pauline Zimmerer (74.) vermutete Prinz eine Abseitsposition.

„Richtig schlechte“ Anfangsviertelstunde

Prinz übte allerdings auch Kritik an einigen Spielphasen seiner Mannschaft. „Die ersten 15 Minuten waren richtig schlecht, da haben wir viele individuelle Fehler gemacht“, sagte der Tettnanger Trainer. Folgerichtig gingen die Gäste in der 8. Minute durch Malin Frisch in Führung. Auch die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel gefielen Prinz nicht.

Stark war dagegen die Reaktion auf den schwachen Start. Tettnang holte sich die Spielkontrolle, traf zweimal die Latte und kam durch ein Traumtor von Susen Kiesel auch verdientermaßen zum Ausgleich (38.). Sie jagte den Ball aus rund 30 Metern in den Knick. Mit einer Willensleistung brachte die letztjährige Verbandsliga-Torschützenkönigin Anja Stiefenhofer den TSV vor der Pause mit 2:1 in Führung (42.), was am Ende aber nur Ergebniskosmetik sein sollte. Die Großchance auf das 3:3 vergab Jana Erdle wenige Minuten vor Schluss.

Zu Gast beim designierten Meister

Nichtsdestotrotz stimmt Prinz der Auftritt insgesamt positiv. Der Aufsteiger hat gegen einen „sehr guten Oberligisten“ gezeigt, dass er mithalten kann. Auf einen noch stärkeren Gegner trifft Tettnang am dritten Spieltag: Es steht nämlich das Auswärtsspiel beim designierten Meister VfB Stuttgart an. Spielbeginn auf dem Kunstrasen des VfB Obertürkheim ist am Sonntag um 15 Uhr. „Das ist der absolute Topfavorit, spielerisch und individuell. Über die Saison kannst du sie nicht schlagen, es ist ein Spiel, dass man verlieren kann. Aber nicht muss: Über 90 Minuten mit einem guten Plan ist etwas möglich“, betonte Prinz, der dabei an den gern verwendeten Spruch „Die kochen auch nur mit Wasser“ erinnerte.

Frauenfußball-Oberliga Baden-Württemberg, 2. Spieltag: TSV Tettnang – FSV Waldebene Stuttgart Ost 2:3 (2:1). – Tore: 0:1 Malin Frisch (8.), 1:1 Susen Kiesel (38.), 2:1 Anja Stiefenhofer (42.), 2:2 Selina Zürn (46.), 2:3 Franka Pauline Zimmerer (74.) – Schiedsrichterin: Svenja Neugebauer – TSV: Mägerle, Kottmann (83. Friedrich), Loitz, Reiner (88. Marschall), Kiesel (75. Trautwein), Serafini (57. Weiss), Kaiser, Birkle, Erdle, Stiefenhofer (67. Ebinger), Kunz.