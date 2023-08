TSV Tettnang kommt souverän weiter

Die Oberliga–Fußballerinnen des TSV Tettnang haben die erste Runde im Verbandspokal ohne Schwierigkeiten überstanden. Beim Bezirksligisten FV Weithart siegte die Mannschaft von Trainer Manuel Prinz nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit klar mit 8:0 (2:0). Anja Stiefenhofer stellte mit einem Viererpack (16., 55., 76., 82.) mal wieder ihre Knipserqualitäten unter Beweis. Die weiteren Tore erzielten Simone Birkle (49.), Marie Köger (71.) und Marlene Friedel (74.). Amy Krall vom FV Weithart traf zudem ins eigene Tor (38.).

Zum Schluss hätte der Sieg noch deutlicher ausfallen können. Die angesprochenen Korrekturen in der Pause haben die TSV–Spielerinnen „perfekt umgesetzt“, meint Prinz. Noch in der ersten Halbzeit sah Tettnangs Trainer einen „nervösen Beginn“, der aber auch erklärbar war. Der TSV spielte mit einer sehr jungen Defensive: Lisa Mägerle, 17 Jahre, hütete das Tor, und in der Abwehr liefen die 18–jährige Philina Loitz sowie die 17–jährigen Alina Weiss und Eva–Maria Netzer auf. Aber auch in den anderen Mannschaftsteilen war der TSV „nicht konzentriert“, so Prinz. Technische Unsauberheiten machten viele Angriffe zunichte. Weithart machte laut des Tettnanger Trainers für einen Bezirksligisten „eine gute Figur“.

Zweite Runde gegen Granheim

Schon am Wochenende steht das nächste Verbandspokalspiel auf dem Programm. Tettnang gastiert am Sonntag um 11 Uhr beim Verbandsliga–Absteiger SV Granheim. Aus den Ligaduellen im Vorjahr (8:1, 4:0) weiß Tettnang, dass „sie kämpfen können, ich erwarte ein enges Spiel“, meint Prinz. Er ist froh über diese Partie, denn am vergangenen Samstag ist dem TSV ein weiteres Vorbereitungsspiel weggebrochen. Der FV 08 Rottweil sagte wegen Personalmangels ab, zuvor musste der TSV auch schon Absagen vom FV Bellenberg und dem FC Wacker Innsbruck hinnehmen. „Die Absagen sind doch immer sehr kurzfristig. Ich würde mir wünschen, dass sie früher absagen“, sagt Prinz.

Er kann gegen Granheim auf mehr Spielerinnen als noch gegen den FV Weithart zurückgreifen, einige kehren aus dem Urlaub zurück. Womöglich melden sich auch Angeschlagene wieder fit. Als Option für die Saison hat sich Rechtsverteidigerin Netzer präsentiert. Sie kam erst aus den eigenen Junioren, Prinz bescheinigt ihr ein „Riesenpotenzial“. Im Endeffekt wird es in ihrem Alter aber wichtig sein, dass sie auf Einsatzminuten kommt.

Frauen-Verbandspokal, 1. Runde: FV Weithart – TSV Tettnang 0:8 (0:2). – Tore: 0:1 Anja Stiefenhofer (16.), 0:2 Amy Krall (38., Eigentor), 0:3 Simone Birkle (49.), 0:4 Anja Stiefenhofer (55.), 0:5 Marie Köger (71.), 0:6 Marlene Friedel (74.), 07, 0:8 Anja Stiefenhofer (76., 82.) – Schiedsrichter: Yannick Weikert – TSV: Mägerle, Loitz, Netzer (63. Stadelmann), Kottmann, Marschall, Weiss (74. Kunz), Köger, Birkle, Caesar, Trautwein (46. Friedel), Stiefenhofer.