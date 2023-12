Hallenfußball pur in der Carl-Gührer-Halle: Eingesetzt hat er am vorletzten Tag des Jahres 2023 und erstreckt sich die erste Kalenderwoche 2024 hindurch bis Sonntag, 7. Januar. Beim Kräftemessen der B-Juniorinnen am Samstag hatte der gastgebende TSV Tettnang die Nase vorn.

Rundumbande hat immer noch ihren Reiz

Fußball in der Halle mit Rundumbande - das bietet der TSV seit langer Zeit zum Jahresbeginn (nur unterbrochen von Corona). Bei den jungen Spielern wächst die Vorfreude, zumal oftmals die Familie auf der Tribüne mitfiebern kann.

Für Groß und Klein stehen die Turniere unter dem selben Titel - ausgeflaggt sind sie als ifm-Cup 2024. Unterstützt von der ifm und Intersport Locher gebe es attraktive Preise in den einzelnen Altersklassen zu gewinnen, teilt der Veranstalter mit.

Regionalfördergruppen auf den Rängen 2 und 3

Noch im „alten Jahr“ hatten zwölf Teams aus dem B-Juniorinnen-Bereich den ersten Akzent gesetzt. Darunter waren zwei von David Brinz gecoachte Regionalfördergruppen. Die beiden Vertretungen aus dem Bezirk Bodensee mussten sich am Ende nur der heimischen B1 beugen, die unter Anleitung von Ann-Kathrin Müller und Marlene Friedel den Turniersieg errang. Auf Platz 4 bis 6: TSV-C-Mädels, SG Eglofs/Wohmbrechts/Heimenkirch und FV Bad Waldsee.

Bei den Kleinsten ist die Vorfreude mit am größten

Im Ausblick deutet sich für die Turnierwoche 2024 gleich zu Beginn ein Spektakel an - sind doch am Dienstagmorgen (9 bis 12 Uhr) erstmals die Kleinsten der Kleinen am Start, die Bambinis. 18 Teams leben hier die Begeisterung für den Ballsport aus und vor - „hier gibt es definitiv nur Gewinner“, ist sich die einladende Jugendabteilung sicher.

Danach geht es gleich weiter um 12.45 Uhr weiter mit dem Turnier der U-15-Mannschaften. Die einheimischen C-Jugendteams, die so stark auf dem Rasen agierten, treffen auf gute Gegner aus der Region.

Lokalkämpfe winken in allen Altersklassen

Auch die nächsten Tage versprechen spannenden Jugendfußball, bei dem der Lokalderby-Charakter nicht zu kurz kommt - dank SG Argental, TSV Eriskirch, FV Langenargen, SV Kressbronn und anderen. Aber auch „David gegen Goliath“ ist mitunter das Vorzeichen.

Der Ablauf: Mittwoch, 3. Januar, 9 bis 13.10 Uhr E1-Junioren - 13.45 bis 18 Uhr Uhr D1-Junioren - Donnerstag, 4. Januar, 9 bis 13 Uhr F-Junioren - 13.45 bis 18 Uhr Uhr D2-Junioren - Freitag, 5. Januar, 9 bis 13.10 Uhr, E2-Junioren, 14 bis 19.15 Uhr A-Junioren.

FV Ravensburg, SC Pfullendorf - klangvolle Namen

Nach dem Kräftemessen der Aktiven am Dreikönigstag findet die Jugendwoche am Sonntag, 7. Januar, ihren Abschluss mit den B2- und B1-Junioren. Beide Turniere sind sehr gut besetzt - unter anderem haben der FC Wangen, FV Ravensburg, SC Pfullendorf, VfB Friedrichshafen, Union MBK, FC Memmingen und SV Oberzell zugesagt.

Für Bewirtung inklusive Grillwagen, Kaffee/Kuchen und Getränke ist an allen Tagen gesorgt.

Als allererstes war das Nachtturnier der Hobbykicker über die Bühne gegangen. Im Dreikampf aus Fußball-Tischtennis-Zielwerfen errang der FC Loreto den Sieg vor Salve FC und den Bluetige Hennekepf.