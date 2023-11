TSV Tettnang erkämpft sich Punkt in Unterzahl

Die Fußballfrauen des TSV Tettnang hatten im vergangenen Oberliga-Derby beim Tabellenfünften Hegauer FV eine große Herausforderung zu bewältigen. Susen Kiesel hat auf ein Foul reagiert und nach einer hitzigen Situation die Rote Karte gesehen (68.). Da stand es 2:2 und es waren noch mindestens 22 Minuten zu absolvieren. Die Tettnangerinnen machten es am vergangenen Samstag in Unterzahl aber sehr gut. Es blieb beim 2:2 ‐ der TSV trat also mit einem Auswärtspunkt die Heimreise an.

Beinahe wäre zu zehnt sogar noch der Siegtreffer geglückt. Tettnang „spielte weiter mutig nach vorne, warf sich in jeden Ball und kreierte immer wieder gefährliche Offensivaktionen“, heißt es in der TSV-Mitteilung. So landete beispielsweise ein Volleyschuss von Sarah Marschall nur knapp neben dem Tor der Hegauerinnen.

Tettnang gleicht zweimal aus

Den Zähler hatten sich die Gäste mit ihrer guten Moral verdient. Gleich zweimal schafften die Spielerinnen vom Trainerteam Manuel Prinz und Karin Rasch-Boos den Ausgleich. Die Antwort auf den Führungstreffer von Luisa Radice (8.) lieferte Anja Stiefenhofer per Kopf nach einer scharf getretenen Ecke von Tanja Kottmann. Hegau ging durch Daniela Schwarz erneut in Front (47.) ‐ fünf Minuten später traf Svenja Kunz nach einem starken Kombinationsspiel über Jana Erdle und einem perfekten Schnittstellenball von Stiefenhofer zum erneuten Ausgleichstreffer. Ab der 42. Minute musste der TSV auf seine Außenverteidigerin Marie Köger verzichten, die kurz vor der Halbzeit verletzt vom Platz musste. Die 17-jährige Eva-Maria Netzer übernahm ihre Position und spielte von Anfang an eine sehr starke Partie.

Am Sonntag trifft Tettnang auf den Tabellennachbarn des Hegauer FV. Im ifm-Riedstadion kommt es um 13 Uhr zum Duell mit dem FC Freiburg St. Georgen.

Frauen-Oberliga, 10. Spieltag: Hegauer FV – TSV Tettnang 2:2 (1:1). – Tore: 1:0 Luisa Radice (8.), 1:1 Anja Stiefenhofer (16.), 2:1 Daniela Schwarz (47.), 2:2 Svenja Kunz (52.) – Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Susen Kiesel (68.) – Schiedsrichter: Pascal Heller – TSV: Mägerle, Kottmann, Loitz (60. Siber), Erdle, Reiner, Kiesel, Serafini, Köger (42. Netzer), Trautwein (65. Marschall), Stiefenhofer (81. Bolinger), Kunz.