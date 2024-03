TSV Tettnang bestreitet Nachholspiel

Die Fußballfrauen des TSV Tettnang sind im Verbandspokal krachend ausgeschieden. Zu Hause auf dem Kunstrasenplatz der Sportfreunde Friedrichshafen verlor der Oberligist am vergangenen Sonntag klar mit 0:7 (0:4). Das Ergebnis im Achtelfinale gegen den Regionalliga-Tabellenführer hätten sich die Tettnangerinnen knapper gewünscht, doch die Niederlage war erwartbar und hat deshalb auch keinen umgehauen. Wesentlich mehr drin sein sollte nun am Sonntag gegen den FC Freiburg-St. Georgen. Bei der ersten Ligapartie des Jahres 2024 hofft der TSV auf einen Heimsieg, um seine Ausgangsposition in Sachen Klassenerhalt weiter zu verbessern. Spielbeginn im ifm-Riedstadion ist um 13 Uhr.

Testspielsieg nach Pokalklatsche

Von der hohen Pokalniederlage haben sich die Tettnangerinnen erholt. Das bewies das Team von Trainer Manuel Prinz am vergangenen Mittwoch im Testspiel beim TSV Buchenberg. Mit 4:1 siegten die Montfortstädterinnen und fuhren somit vor dem Ligaspiel am Sonntag ein wichtiges Erfolgserlebnis ein.

Ein wirklicher Favorit lässt sich im Duell gegen Freiburg-St. Georgen nicht ausmachen. Die Breisgauerinnen sind nur zwei Plätze und drei Zähler besser postiert - der TSV könnte mit einem Heimsieg am Sonntag also gleichziehen. Mit dem Nachholspiel schließen beide Teams die Hinrunde ab.

Insgesamt sollte Tettnang auch gut vorbereitet in die Partie gehen. Vor allem in einem Kurztrainingslager in Augsburg hat die Mannschaft sehr intensiv gearbeitet.