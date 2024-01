Treffen für Einsame kommen gut an

Erstmals haben an Weihnachten 2023 einsame Menschen zwei Möglichkeiten vorgefunden, um das Fest mit anderen zu begehen: Unter dem Motto „Weihnachten gemeinsam“ koordinierten die Stadt Tettnang, der Familientreff Tettnang, das St.-Anna-Quartier und die katholische und evangelische Kirchengemeinde Treffen in kleiner Runde oder in geselliger Runde. Dies teilt die Stadt Tettnang mit.

Bei „Weihnachten in kleiner Runde“ kamen vier Tische mit sieben vermittelten Gästen an den Tagen 25., 26. und 31. Dezember zustande. Die Vermittlung erfolgte nach einem persönlichen Gespräch über die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang und in Kooperation mit dem Familientreff Tettnang. „Eine Barriere für Gastgeber und Gast war, dass sie sich teilweise im Vorfeld nicht kannten“, erzählt Melanie Friedrich von der Anlaufstelle. „Einfach eine fremde Person im Haus, das braucht schon Mut“, zeigt sie Verständnis.

Fürs nächste Weihnachtsfest ist für Friedrich eine Vorab-Kennenlernrunde an einem neutralen Ort vorstellbar, an dem vielleicht auch das Matching, die Vermittlung möglichst gut zusammenpassender Gastgeber-Gast-Paare, erfolgt. Insgesamt war Melanie Friedrich jedoch sehr zufrieden mit der Premiere. Auch danach gab es positives Feedback von beiden Seiten. „Wir treffen uns weiterhin“, berichtete zum Beispiel eine alleinstehende Frau, die mit einer älteren Dame an einem Weihnachtsfeiertag und an Silvester zusammenkam. Unter den vermittelten Tandems waren auch zwei Teenager, die mit ihrer Mutter einen Kaffeetisch an einem der Weihnachtsfeiertage besuchten.

„Weihnachten in geselliger Runde“ brachte an Heiligabend zehn Menschen am Tisch im Pavillon St.-Anna-Quartier, der vom ehrenamtlichen Team gedeckt worden war, zusammen. Es herrschte eine gute Atmosphäre, in der zunächst Fremde durch das gemeinsame Essen der Kürbissuppe und des Nachtisches ins Plaudern kamen. DieTeilnehmer, ausschließlich ältere Menschen, waren froh über das Angebot. Auch die Rückmeldungen der Ehrenamtlichen, die an diesem Abend aktiv waren, fielen positiv aus. „Wir hatten noch Fragen vorbereitet, um die Gäste miteinander ins Gespräch zu bringen, die haben wir gar nicht benötigt“, freut sich Maria Schuster, die als Koordinatorin für das fünfköpfige ehrenamtliche Team von Seiten der Katholischen Kirchengemeinde fungierte. Der Startzeitpunkt mit 19.30 Uhr wurde im Nachhinein als zu spät beurteilt, das soll beim nächsten Weihnachtsfest geändert werden.