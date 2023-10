Training zum Thema Multi-Kulti Gesellschaft

Das Interkurelle Training nach der Sommerpause befasste sich mit den Rollenbildern und dem Zusammenleben in einer Multi-Kulti-Gesellschaft. So befassten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den drei Stunden mit den unterschiedlichen Rollenbildern in unterschiedlichen Kulturen. Dabei ergaben sich spannende Diskussionen durch den Austausch mit den Integrationsbeiräten und durch die Übungen, die durch die Dozentin Danielle Dahan mit den Teilnehmern durchgeführt wurden. Klar war für alle, dass solche Schulungen hilfreich sind, um ein multikulturelles Miteinander in einer Gesellschaft besser zu gestalten. Im November ist noch ein weiteres Training geplant. Interessierte können sich per Mail an [email protected] melden.