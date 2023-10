Tina Heilig möchte Tettnangs neue Hopfenkönigin werden.

Die Tettnanger Hopfenkönigin 2023/2025 wird am 21. Oktober in der Halle in Obereisenbach gewählt. Fünf Kandidatinnen stellen sich der Wahl. Heute stellen wir Tina Heilig vor.

Tina ist 21 Jahre alt und lebt auf dem elterlichen Hopfenbetrieb in Wildpoltsweiler. Von Beruf ist Tina Heilig Land- und Baumaschinenmechatronikerin. Fragt man sie nach ihren Hobbies, dann steht der Musikverein Wilpoltsweiler an erster Stelle. Das ist für sie eine Herzenssache.

Sie ist zudem Mitglied in der U30 (Junghopfenpflanzer). „Für mich ist es ein besonderes Erlebnis, wenn ich nach einer anstrengenden Wanderung auf dem Gipfel eines Berges stehe und den Ausblick genießen kann“, erzählt sie.

„Der Hopfen war schon immer ein großer Bestandteil in meinem Leben. Egal ob die Hofpentechnik beruflich, die verschiedensten Arbeiten in und um den Hopfengarten zu Hause oder das Hopfenkranzen als Hobby“, beschreibt sie ihre Motivation, sich für das Amt der Hopfenkönigin zu bewerben.